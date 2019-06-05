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В «Белнефтехиме» ответили, почему не могут снизить цены на топливо

06.06.2019 13:29 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Концерн «Белнефтехим» ответил на письма граждан, в которых они предлагают снизить цены на автомобильное топливо до уровня начала 2018 года.

Информация размещена на официальном сайте концерна.

Там сообщается, что предприятие устанавливает цены согласно стратегии их максимального сдерживания. Другие варианты, по требованию группы граждан, - невозможны. Это будет противоречить экономическим правилам.

Отмечается также, что, согласно статистике, в структуре расходов населения за 1 квартал 2019 г. доля расходов на топливо не превышает другие значимые для граждан затраты, например, расходы на услуги связи. Тут же приводится сравнение с Украиной, где топливо почти в два раза дороже.

Установленные розничные цены определяют лишь верхнюю границу стоимости топлива. Но сети автозаправок могут самостоятельно устанавливать любые скидки.

К тому же снижение цен на топливо «может привести к негативным последствиям для экономики страны». В свою очередь, снизится возможность и «обслуживать дорогостоящее высокотехнологичное оборудование нефтеперерабатывающих заводов», что может «привести к неконкурентоспособности и банкротству предприятий».

Если вследствие этого топливо придется закупать гораздо дороже в других государствах, то малые города, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия, столкнутся с проблемой занятости населения.

Напомним, что 2 июня в Беларуси были в 15-й раз с начала года были повышены цены на автомобильное топливо. Ранее в «Белнефтехиме» рассказали, что цены на топливо будут расти в Беларуси постепенно, в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках и у основных поставщиков сырья.

За весь 2018 год цены на топливо в Беларуси увеличивались 27 раз: каждый раз они росли примерно на 1 копейку.

 
 
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Концерн «Белнефтехим» ответил на письма граждан, в которых они предлагают снизить цены на автомобильное топливо до уровня начала 2018 года.
 
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