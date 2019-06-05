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Замахнулись на Carrefour и Metro. Фабрика «Сонца» готова к аудиту крупнейших европейских торговых сетей

06.06.2019 14:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца», крупнейший в стране производитель средств для стирки, продуктов бытовой химии и личной гигиены, готовится к аудиту крупнейших европейских торговых сетей и для этого внедрила и сертифицировала систему менеджмента качества на соответствие международному стандарту BRC Global Standard for Consumers Products», сообщается в пресс-релизе компании.


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Аудитор, швейцарская группа компаний SGS, отмечает, что в настоящее время «Сонца» — единственная в Беларуси и одна из трех компаний на территории евразийского пространства, системы менеджмента которых соответствуют BRC Global Standard for Consumers Products — международному стандарту для производителей потребительских непищевых товаров. Среди производителей средств для стирки, продуктов для бытовой химии и личной гигиены в Беларуси и России других обладателей сертификата пока нет.

«Это очень важно для наших потенциальных продаж в Европу и имеет практический смысл при развитии сотрудничества с международными сетями (Auсhan, Metro Cash & Carry, SPAR, Billa и др.), работающими на рынках стран СНГ и Восточной Европы», — отмечает председатель наблюдательного совета компании Сергей Левин.

В настоящее время около 60% продукции компании «Сонца» реализуется на рынке России, еще 20% — это продажи в Беларуси. На Евросоюз и другие страны приходится остальная часть ежегодных объемов сбыта стиральных порошков, бытовой химии и продуктов личной гигиены белорусского производителя.

«Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» выпускает широкий спектр продуктов для дома под брендами April, «Мара», «Чайка», Sunday, Suprim, «Восход» и «Краса». Предприятие создано в 2010 году. Производственные мощности расположены в Осиповичах (Могилевская область). Число сотрудников — свыше 200 человек.

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«Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца», крупнейший в стране производитель средств для стирки, продуктов бытовой химии и личной гигиены, готовится к аудиту...
 
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