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«Белнефетхим» ответил на обращение граждан снизить цены на нефтепродукты
06.06.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Установить цены только по желанию руководителя концерна либо по требованию группы граждан – невозможно.
В концерн «Белнефтехим» поступили более десяти электронных обращений по вопросам ценообразования на нефтепродукты, в том числе с предложением снизить цены на нефтепродукты до уровня, действовавшего на начало 2018 года.
Ответ заявителям размещен на
Концерн регулирует стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты, и реализует свои полномочия в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь, а именно Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь «О ценообразовании».
Розничные цены, которые устанавливает концерн, определяют верхнюю границу стоимости топлива, а значит, декларируют ограничение на продажу топлива по более высоким ценам, чем установленные концерном. Однако, сети АЗС могут устанавливать любые скидки самостоятельно.
Цена должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат производителя и получение прибыли для расширения производства.
Ситуация, когда топливо в республике не продается дешевле предельной цены, означает, что его производство и реализация осуществляются с минимальной маржой.
Себестоимость белорусского топлива напрямую зависит от цены нефти на мировом рынке (доля сырья в затратах 85-90 процентов) и курса белорусского рубля. Цена нефти, импортируемая в Республику Беларусь, привязана к мировым котировкам на нефть. При принятии решений об изменении предельных цен на топливо учитывается также уровень цен на топливо в сопредельных странах и ряд социальных факторов.
При этом рост себестоимости топлива распределяется, главным образом, между производителями нефтепродуктов (НПЗ), продавцами топлива (сетями АЗС) и в минимальной степени затрагивает розничные цены, то есть не перекладывается на покупателей.
По информации официальной статистики, в структуре расходов населения за 1 квартал этого года доля расходов на топливо не превышает другие значимые для граждан затраты, например, расходы на услуги связи.
На среднюю заработную плату по Республике Беларусь в 2019 году можно приобрести около 644 литров бензина АИ-92, что почти в два раза больше чем в соседней Украине.
Концерн «Белнефтехим» устанавливает цены, придерживаясь стратегии их максимального сдерживания. Установить их вне экономических правил, только по желанию руководителя концерна либо по требованию группы граждан – невозможно.
Именно постепенное изменение цены на топливо является как раз сдерживающим фактором при высокой волатильности стоимости нефти на мировом рынке.
Уменьшение розничных цен вопреки законодательно установленным условиям формирования цен может привести к негативным последствиям для экономики страны. Например, к уменьшению поступлений в бюджет республики налогов и сборов, которые устанавливает государство для производителей топлива (доля в розничной цене составляет около 30 процентов), а также к снижению возможности обслуживать дорогое высокотехнологичное оборудование нефтеперерабатывающих заводов, что может в недалекой перспективе привести к неконкурентоспособности и банкротству предприятий. Если вследствие этого топливо придется закупать гораздо дороже в других государствах, то малые города, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия, столкнутся с проблемой занятости населения.
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Установить цены только по желанию руководителя концерна либо по требованию группы граждан – невозможно. В концерн «Белнефтехим» поступили более десяти...
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