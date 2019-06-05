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«Белнефетхим» ответил на обращение граждан снизить цены на нефтепродукты

06.06.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белнефетхим» ответил на обращение граждан снизить цены на нефтепродукты

Установить цены только по желанию руководителя концерна либо по требованию группы граждан – невозможно.

В концерн «Белнефтехим» поступили более десяти электронных обращений по вопросам ценообразования на нефтепродукты, в том числе с предложением снизить цены на нефтепродукты до уровня, действовавшего на начало 2018 года.

Ответ заявителям размещен на официальном сайте концерна «Белнефтехим».

Концерн регулирует стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты, и реализует свои полномочия в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь, а именно Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь «О ценообразовании».

Розничные цены, которые устанавливает концерн, определяют верхнюю границу стоимости топлива, а значит, декларируют ограничение на продажу топлива по более высоким ценам, чем установленные концерном. Однако, сети АЗС могут устанавливать любые скидки самостоятельно.

Цена должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат производителя и получение прибыли для расширения производства.

Ситуация, когда топливо в республике не продается дешевле предельной цены, означает, что его производство и реализация осуществляются с минимальной маржой.

Себестоимость белорусского топлива напрямую зависит от цены нефти на мировом рынке (доля сырья в затратах 85-90 процентов) и курса белорусского рубля. Цена нефти, импортируемая в Республику Беларусь, привязана к мировым котировкам на нефть. При принятии решений об изменении предельных цен на топливо учитывается также уровень цен на топливо в сопредельных странах и ряд социальных факторов.

При этом рост себестоимости топлива распределяется, главным образом, между производителями нефтепродуктов (НПЗ), продавцами топлива (сетями АЗС) и в минимальной степени затрагивает розничные цены, то есть не перекладывается на покупателей.

По информации официальной статистики, в структуре расходов населения за 1 квартал этого года доля расходов на топливо не превышает другие значимые для граждан затраты, например, расходы на услуги связи.

На среднюю заработную плату по Республике Беларусь в 2019 году можно приобрести около 644 литров бензина АИ-92, что почти в два раза больше чем в соседней Украине.

Концерн «Белнефтехим» устанавливает цены, придерживаясь стратегии их максимального сдерживания. Установить их вне экономических правил, только по желанию руководителя концерна либо по требованию группы граждан – невозможно.

Именно постепенное изменение цены на топливо является как раз сдерживающим фактором при высокой волатильности стоимости нефти на мировом рынке.

Уменьшение розничных цен вопреки законодательно установленным условиям формирования цен может привести к негативным последствиям для экономики страны. Например, к уменьшению поступлений в бюджет республики налогов и сборов, которые устанавливает государство для производителей топлива (доля в розничной цене составляет около 30 процентов), а также к снижению возможности обслуживать дорогое высокотехнологичное оборудование нефтеперерабатывающих заводов, что может в недалекой перспективе привести к неконкурентоспособности и банкротству предприятий. Если вследствие этого топливо придется закупать гораздо дороже в других государствах, то малые города, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия, столкнутся с проблемой занятости населения.

https://grodnonews.by/

 
 
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