Исследование Mastercard: цифровой банкинг стал частью повседневной жизни европейцев

Никогда прежде важность технологий для финансовых сервисов не была так высока. Цифровые банковские решения и приложения вошли в повседневную жизнь пользователей по всей Европе.

Новое исследование*, проведенное в 11 странах по заказу Mastercard , показало, что шесть из семи человек пользуются цифровыми банковскими решениями по крайней мере раз в месяц, а 38% – еженедельно или даже ежедневно. 63% опрошенных используют мобильные приложения традиционных банков, а уже каждый пятый (20%) перешел на услуги полностью цифровых банков.

Банковские услуги становятся все более цифровыми и взаимосвязанными, и люди как никогда прежде ожидают от сервисов высокого уровня безопасности – 67% респондентов отметили это как самый важный критерий при использовании цифровых банковских решений. В первом исследовании, проведенном два года назад, только 39% указали на безопасность, когда им задали аналогичный вопрос.

Также новые данные свидетельствуют о том, что удобство использования сервисов для европейцев становится менее важным требованием, чем два года назад (43% в 2017 году и 33% в 2019 году). Однако для многих оно все еще остается самым большим преимуществом цифровых банковских решений – они экономят время (66%) и просты в использовании (65%). Почти две трети опрошенных (63%) также считают, что в будущем спрос на мобильные финансовые сервисы возрастет, поскольку с ними делать покупки становится еще проще и удобнее. Это потребует от банковской отрасли внедрения многофакторной аутентификации, приложений с высоким уровнем защиты и других технологий безопасности, например, таких как биометрия.

Mastercard удваивает число партнерств с цифровыми банками в Европе, так как более 90% европейцев доверяют сотрудничеству компаний в финансовом секторе

По данным исследования, 9 из 10 европейцев считают, что совместные проекты и партнерства между компаниями необходимы для стимулирования инноваций в финансовом секторе. Большинство опрошенных (75%) уверены, что Mastercard – подходящий партнер для игроков цифрового рынка. Они отмечают ценность безопасных, надежных и простых в использовании технологий компании (28%), ее надежность в качестве участника сделки (23%), а также инновационные продукты (22%). За последние два года Mastercard более чем в два раза увеличила число соглашений с цифровыми банками по всему европейскому континенту. Сегодня свыше 60 цифровых компаний полагаются на инновации, глобальную инфраструктуру, всемирную сеть Mastercard для финансовых учреждений и способность платежной системы предоставлять цифровые решения.

Джейсон Лейн, исполнительный вице-президент по развитию Mastercard в европейском регионе, отметил: «Исследование показывает, что цифровой банкинг, как традиционный, так и диджитальный, стал новым стандартом для большинства европейцев. Им нужны цифровые продукты, которые просты в использовании и безопасны. Мы верим в силу сотрудничеств, которые привносят лучшее в инновации, и гордимся тем, что являемся самой предпочитаемой платежной системой для постоянно растущего числа онлайн-банков и помогаем им создавать безопасные и удобные платежные решения. С нашими надежными партнерами мы предоставляем держателям карт сеть, которая обеспечена последними инновациями в области безопасности, чтобы каждый пользователь чувствовал спокойствие при использовании онлайн-решений».

Клиенты ожидают больше цифровых услуг от своих нынешних банков

Когда речь идет о будущем банков, все больше европейцев говорят, что когда-нибудь они рассмотрят возможность перехода на услуги цифрового банка (49% в 2017 году и 54% в 2019 году). Люди в возрасте от 18 до 29 лет – наименее лояльная возрастная группа клиентов – 63% думают над сменой банка. В Венгрии 28% опрошенных планируют сменить свой банк на цифровой в течение следующих 12 месяцев, затем следуют Италия (20%) и Великобритания (18%). Средний показатель по Европе составляет 13%. В то же время, поскольку традиционные банки также предлагают все больше и больше цифровых банковских продуктов, число людей, которые сохраняют приверженность своим банкам, увеличивается (39% по сравнению с 32% в 2017 году). Причем голландцы и швейцарцы (58% в обеих странах) являются самыми преданными клиентами. Почти каждый десятый европеец (7%) пользуется цифровыми банками – тройку рынков-лидеров составляют Германия (14%), Италия (11%) и Испания (10%).

Поскольку люди переходят на цифровые банковские решения, они требуют аналогичных услуг от своих нынешних банков. Три преимущества, которые клиенты чаще других называют среди предпочтительных финансовых решений: повсеместная доступность услуг, как и простота в использовании – 32%, контроль затрат в реальном времени и прозрачность – 25%, а также гибкость – 22%.

Банки – самый надежный источник информации об управлении финансами

Поскольку доверие и безопасность являются основными принципами открытой банковской экосистемы, сегодня банки воспринимаются как самые надежные источники информации об управлении финансами. 70% европейцев считают банки самым предпочтительным и очевидным источником, причем болгары (80%), швейцарцы (78%) и россияне (77%) больше всех доверяют предоставленной информации, а британцы (59%) – меньше, чем остальные опрошенные. Треть европейцев (33%) интересуются у знакомых или членов семьи – особенно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет, они ищут достоверную финансовую информацию у своих друзей (44%). 21% получают ее из средств массовой информации, 15% – из финансовых консультационных компаний и каждый десятый (11%) – из приложений и социальных сетей.

Когда дело доходит до доверия друзьям, большинство европейцев (72%), все же предпочтут не делиться с ними своими банковскими реквизитами. Только один из десяти опрошенных (13%) отметил, что пошел бы на этот шаг. Вместе с тем, больше других доверяют своим друзьям респонденты из Великобритании (30%). Молодое поколение представляется более открытым – 18% людей в возрасте от 18 до 29 лет доверяют друзьям, а среди респондентов в возрасте от 50 до 69 лет только 8% поделились бы с ними своими финансовыми данными.