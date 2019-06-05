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Проблема - это силовики и суды. Кудрин считает, они должны разделить ответственность за рост экономики РФ
06.06.2019 14:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минфин России и Счетная палата подготовят предложения о реформировании правоохранительной системы и судов, заявил на Петербургском экономическом форуме вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов,
По его словам, качеством работы судей и силовиков надо заниматься системно, а не только обсуждать дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви.
В сессии о поисках стимулов роста российской экономики участвовал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Но, по мнению обоих чиновников, искать стимулы, не наладив доверие бизнеса к власти, бессмысленно. Кудрин призвал организовать постоянный мониторинг работы судов и предложил разработать с юристами меры для повышения кадрового потенциала судебной системы.
По словам Кудрина, на последних экономических форумах проводились опросы о том, что могло бы улучшить бизнес-климат. «Называют работу правоохранительных органов и судов. Все, всегда — и чиновники, и бизнесмены», — напомнил руководитель Счетной палаты.
Кудрин напомнил участникам форума, что 6 июня исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. В романе «Дубровский» писатель рассказал историю, которая актуальна и для современной России: богатый помещик Кирила Троекуров подкупает суд и, по сути, «совершает рейдерский захват» поместья Андрея Дубровского. По мнению Кудрина, гарантом безопасности ведения бизнеса в России и защиты имущества предпринимателей должны стать KPI правоохранительных органов. Только тогда они разделят ответственность за рост экономики.
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Проблема - это силовики и суды. Кудрин считает, они должны разделить ответственность за рост экономики РФ
Минфин России и Счетная палата подготовят предложения о реформировании правоохранительной системы и судов, заявил на Петербургском экономическом форуме...
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