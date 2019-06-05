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Приорбанк предложил превратить смартфоны в платежные терминалы

06.06.2019 15:42 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси начинается тестирование технологии Tap to phone, которая превращает любой смартфон с чипом NFC в платежный терминал. Специальное мобильное приложение было представлено сегодня на Visa Cashless Summit. Пилотный проект был разработан Приорбанком совместно с IBA при поддержке Visa.

Основная задача новой технологии - облегчить жизнь малому бизнесу, предпринимателям, а также упростить безналичные расчеты в сфере услуг и розничной торговли.

«Технология Tap to phone видится нам потенциально очень востребованной среди белорусского бизнеса, – отметила директор департамента по работе с малыми и средними предприятиями Приорбанка Светлана Гулькович. – Она позволит кардинально снизить затраты бизнеса на внедрение бесконтактных платежей и сделать эквайринг более доступным. При этом мы соблюдаем все требования Нацбанка в отношении бесконтактных платежей в Беларуси».

Фактически, технология полностью заменяет pos-терминалы на их цифровой аналог. Оплата может приниматься как бесконтактными банковскими картами, так и смартфонами, часами и другими девайсами с NFC.

Представители Visa отметили, что внедрение данной технологии включит Беларусь в число самых передовых стран по использования бесконтактных платежей.

«Во время разработки технологии мы столкнулись с двумя проблемами, которые успешно удалось решить: безопасность и универсальность, – отметил вице-президент и глава отдела инноваций Visa Акшай Чопра. – С точки зрения безопасности все платежи Tap to phone защищены по тем же высоким стандартам Visa, что и обычные бесконтактные платежи. Что касается адаптации под стандарты разных смартфонов, то нам удалось решить и эту проблему. Единственное требование к ним – наличие чипа NFC и подключение к интернету».

Пока технология находится в тестовом режиме. После завершения пилотного проекта возможность пользоваться приложением будет предоставлена компаниям, которые находятся на обслуживании в Приорбанке.

 
 
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В Беларуси начинается тестирование технологии Tap to phone, которая превращает любой смартфон с чипом NFC в платежный терминал. Специальное мобильное приложение было...
 
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