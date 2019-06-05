Анна Канопацкая снова идет в депутаты

Источник материала: Tut.by

Депутат Анна Канопацкая планирует баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Об этом она сообщила у себя в Facebook .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Выдвигаться Канопацкая планирует в Октябрьском избирательном округе № 97 Минска. У себя в соцсетях депутат объявила о наборе в ее команду доверенных лиц, членов инициативной группы по сбору подписей, выдвиженцев в состав участковых избирательных комиссий, наблюдателей и волонтеров.

«Я жду в своей команде активных и ответственных граждан Беларуси, которые готовы позитивно менять свою страну, получить бесценный опыт участия в избирательной кампании в коллективе единомышленников и двигаться дальше, к следующим политическим вершинам вместе со мной!», — написала депутат.

Анна Канопацкая — активистка ОГП, которая в 2016 году стала одной из двух оппозиционерок, которые прошли в парламент. До этого она управляла юридической фирмой .

Напомним, в ходе послания к народу и парламенту в апреле этого года Александр Лукашенко заявил , что выборы президента Беларуси пройдут в 2020 году, а парламентские выборы он предложил назначить в начале ноября 2019 года.

Позже Лидия Ермошина предложила 17 ноября как удобную дату.

На совещании по предстоящим выборам в середине мая президент заявил , что «парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», — сказал Лукашенко.