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Анна Канопацкая снова идет в депутаты
06.06.2019 15:44 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат Анна Канопацкая планирует баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Об этом она сообщила у себя в
Выдвигаться Канопацкая планирует в Октябрьском избирательном округе № 97 Минска. У себя в соцсетях депутат объявила о наборе в ее команду доверенных лиц, членов инициативной группы по сбору подписей, выдвиженцев в состав участковых избирательных комиссий, наблюдателей и волонтеров.
«Я жду в своей команде активных и ответственных граждан Беларуси, которые готовы позитивно менять свою страну, получить бесценный опыт участия в избирательной кампании в коллективе единомышленников и двигаться дальше, к следующим политическим вершинам вместе со мной!», — написала депутат.
Анна Канопацкая — активистка ОГП, которая в 2016 году стала одной из двух оппозиционерок, которые прошли в парламент. До этого она
Напомним, в ходе послания к народу и парламенту в апреле этого года Александр Лукашенко
Позже Лидия Ермошина
На совещании по предстоящим выборам в середине мая президент
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Выдвигаться Канопацкая планирует в Октябрьском избирательном округе № 97 Минска. У себя в соцсетях депутат объявила о наборе в ее команду доверенных лиц, членов...
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