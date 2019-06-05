Нацбанк подсчитает расходы иностранных туристов во время Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Национальный банк просит коммерческие банки предоставить информацию о количестве денег, которые потратят в Беларуси иностранные туристы во время Европейских игр. Это следует из письма регулятора.





Информация о количестве и сумме наличных и безналичных операций нужна для «оценки расходов, осуществленных иностранными туристами, прибывающими на II Европейские игры 2019 года (…) за период действия безвизового режима (с 10 июня по 10 июля) и проведения соревнований (с 21 июня по 30 июня)», говорится в письме.

Для сравнения указанной информации Нацбанк также запросил такие же сведения об операциях при использовании карточек банков-нерезидентов за аналогичные периоды 2018 года.

На соревнования в Минске ждут не менее 30 тысяч болельщиков. Первые билеты на II Европейские игры поступили в продажу 1 декабря 2018 года и сейчас их распродано уже около 130 тысяч, сообщает корреспондент агентства « Минск-Новости » со ссылкой на телеканал Беларусь-1 (на момент публикации метериала эта информация уже была недоступна на сайте Белтелерадиокомпании). Львиную долю квитков приобрели белорусы. На долю иностранцев приходится 10−15% купленных билетов.