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Новый посол России Дмитрий Мезенцев: Я не знаком с дипломатической практикой Бабича
06.06.2019 17:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый посол России Дмитрий Мезенцев не знаком с дипломатической работой предыдущего посла Михаила Бабича в Минске, но хочет, чтобы «двери российского посольства были широко распахнуты для наших коллег и друзей». Об этом в Минске на своем первом брифинге в качестве посла России в Беларуси заявил Дмитрий Мезенцев.
Мезенцев отметил, что никаких закрытых дверей для белорусских журналистов нет, и обещал интервью всем заинтересованным.
Напомним, 30 апреля Владимир Путин
В Минск Мезенцев прибыл 3 июня, а уже 5 июня
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Дмитрий Мезенцев дает белорусским журналистам в Минске свой первый брифинг в качестве посла.
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