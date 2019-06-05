Новый посол России Дмитрий Мезенцев: Я не знаком с дипломатической практикой Бабича

Источник материала: Tut.by

Новый посол России Дмитрий Мезенцев не знаком с дипломатической работой предыдущего посла Михаила Бабича в Минске, но хочет, чтобы «двери российского посольства были широко распахнуты для наших коллег и друзей». Об этом в Минске на своем первом брифинге в качестве посла России в Беларуси заявил Дмитрий Мезенцев.



Дмитрий Мезенцев. Фото: sco-russia.ru

Мезенцев отметил, что никаких закрытых дверей для белорусских журналистов нет, и обещал интервью всем заинтересованным.

Напомним, 30 апреля Владимир Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и подписал указ о назначении нового посла в Беларуси — им стал сенатор Дмитрий Мезенцев . В последние месяцы своей работы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.

В Минск Мезенцев прибыл 3 июня, а уже 5 июня встретился с главой МИД Владимиром Макеем для вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.