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Новый посол России Дмитрий Мезенцев: Я не знаком с дипломатической практикой Бабича

06.06.2019 17:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый посол России Дмитрий Мезенцев не знаком с дипломатической работой предыдущего посла Михаила Бабича в Минске, но хочет, чтобы «двери российского посольства были широко распахнуты для наших коллег и друзей». Об этом в Минске на своем первом брифинге в качестве посла России в Беларуси заявил Дмитрий Мезенцев.


Дмитрий Мезенцев. Фото: sco-russia.ru

Мезенцев отметил, что никаких закрытых дверей для белорусских журналистов нет, и обещал интервью всем заинтересованным.

Напомним, 30 апреля Владимир Путин отозвал Михаила Бабича с должности посла России в Минске и подписал указ о назначении нового посла в Беларуси — им стал сенатор Дмитрий Мезенцев. В последние месяцы своей работы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.

В Минск Мезенцев прибыл 3 июня, а уже 5 июня встретился с главой МИД Владимиром Макеем для вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Мезенцев дает белорусским журналистам в Минске свой первый брифинг в качестве посла.
 
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