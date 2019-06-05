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Посол России в Минске: Потенциал Союзного договора велик

06.06.2019 17:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Потенциал Союзного договора велик и можно много сделать во благо двух стран на фундаменте учета национальных интересов. А возникающую в последнее время «настороженность белорусов к соседям» можно снять большей открытостью. Такое мнение на брифинге высказал новый посол России Дмитрий Мезенцев.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Посол считает, какие-то споры, которые могут возникать даже в семье, какие-то вопросы, которые требуют ответов в белорусско-российских отношениях, надо рассматривать через призму стратегического партнерства и практики многолетних отношений.

— Более того, абсолютно убежден в том, что на данном этапе, те предложения, которые готовят стороны по усовершенствованию Союзного договора и координации совместных шагов, подчеркивают, что потенциал Союзного договора велик и можно много сделать во благо двух стран на фундаменте учета национальных интересов, — считает Мезенцев.

Дипломат считает, что к «опасностям и напряжению», которые отмечаются в гражданском обществе Беларуси по отношению к России, надо относиться внимательно.

— А как с этим поступать? Только большей открытостью, объяснением того, что кажется недосказанным и пояснением тех шагов, которые, будучи представлены обществу самым широким образом, позволяют лучше понимать партнера, — заявил Мезенцев.

 
 
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Дмитрий Мезенцев считает, что в рамках Союзного государства можно много сделать во благо двух стран «на фундаменте учета национальных интересов».
 
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