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«Мы не торопимся». Россия еще не определила размер компенсаций за ущерб от «грязной» нефти

07.06.2019 00:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весь ущерб из-за попадания загрязненной нефти в экспортный трубопровод «Дружба» будет возмещен в полном объеме. Об этом вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«По-честному все посчитаем, и весь реальный ущерб, который был причинен при остановке нефтепереработки, потребления нефти, конечно же, будет возмещен компанией „Транснефть“. Здесь споров и дискуссий никаких нет», — сказал российский вице- премьер.

Козак уточнил, что размер ущерба окончательно еще не определен.

«Мы не торопимся его определять. Первоначально назывались цифры, которые ничего общего с реальностью не имеют», — отметил он.

Напомним, размер компенсации ущерба от поставок «грязной» нефти обсуждается между Россией и Беларусью уже почти месяц. Однако конкретные суммы пока таки не были озвучены.

3 июня замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил журналистам, что Россия договорилась с пострадавшими от «грязной» нефти странами о принципах компенсации ущерба, но конкретные суммы называть пока рано — предстоит большая работа по их определению.

15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе, по его личной оценке, может составить не более 100 млн долларов. Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали «Ведомости» исходя из имеющихся данных.

 
 
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«По-честному все посчитаем, и весь реальный ущерб, который был причинен при остановке нефтепереработки, потребления нефти, конечно же, будет возмещен компанией...
 
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