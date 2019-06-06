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«Мы не торопимся». Россия еще не определила размер компенсаций за ущерб от «грязной» нефти
07.06.2019 00:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весь ущерб из-за попадания загрязненной нефти в экспортный трубопровод «Дружба» будет возмещен в полном объеме. Об этом вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в эфире телеканала
«По-честному все посчитаем, и весь реальный ущерб, который был причинен при остановке нефтепереработки, потребления нефти, конечно же, будет возмещен компанией „Транснефть“. Здесь споров и дискуссий никаких нет», — сказал российский вице- премьер.
Козак уточнил, что размер ущерба окончательно еще не определен.
«Мы не торопимся его определять. Первоначально назывались цифры, которые ничего общего с реальностью не имеют», — отметил он.
Напомним, размер компенсации ущерба от поставок «грязной» нефти обсуждается между Россией и Беларусью уже почти месяц. Однако конкретные суммы пока таки не были озвучены.
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«По-честному все посчитаем, и весь реальный ущерб, который был причинен при остановке нефтепереработки, потребления нефти, конечно же, будет возмещен компанией...
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