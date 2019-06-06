ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотовалютные резервы Беларуси превысили шестилетний максимум

07.06.2019 09:30 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, составили 8090 млн долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка.

За май золотовалютные резервы выросли на 521,6 млн долларов (на 6,9%) после роста в апреле на 322,7 млн долларов (на 4,5%). Резервы Беларуси превышали 8 млрд долларов летом 2013 года и с тех пор были ниже, опускаясь до 4 млрд долларов.

С начала года резервы выросли на 13%.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

При этом в мае правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 140 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резервы Беларуси превышали 8 млрд долларов летом 2013 года и с тех пор были ниже, опускаясь до 4 млрд долларов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусский банкир подал в суд на Республику Кипр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика