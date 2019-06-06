Золотовалютные резервы Беларуси превысили шестилетний максимум

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, составили 8090 млн долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка.

За май золотовалютные резервы выросли на 521,6 млн долларов (на 6,9%) после роста в апреле на 322,7 млн долларов (на 4,5%). Резервы Беларуси превышали 8 млрд долларов летом 2013 года и с тех пор были ниже, опускаясь до 4 млрд долларов.

С начала года резервы выросли на 13%.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

При этом в мае правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 140 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.