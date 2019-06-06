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Белорусский банкир подал в суд на Республику Кипр

07.06.2019 09:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке в Вашингтоне приступил к рассмотрению первого в его истории иска частного лица — гражданина Беларуси.


Фото: Reuters

Истцом выступает известный в 1990- 2000-е годы банкир и девелопер Александр Нелин, а ответчиком — Республика Кипр.

Как сообщается на официальном сайте ICSID, иск белоруса был зарегистрирован международным арбитражным судом в ноябре 2018 года. В течение первых месяцев 2019 года проходила подготовка к слушаниям, а в мае трибунал ICSID провел (по телефону) первую сессию и издал приказ, касающийся процедурных вопросов по этому делу.

На сайте ICSID отсутствует информация о характере спора — сказано только, что претензии Александра Нелина связаны с «банковским предприятием».

Александр Нелин являлся основателем известного в 1990-е и на протяжении первой половины 2000-х годов «Банка «Золотой Талер». Банк был создан им в 1994 году и стал ядром одной из первых частных финансово-промышленных групп независимой Беларуси. Кроме банка в нее входили страховая компания «Славполис» и сеть офтальмологических клиник «Оптимед». В 1997—1998 годах «Банк «Золотой Талер» пытался получить первую в Беларуси лицензию на создание и развертывание мобильной связи GSM в Беларуси, но уступил альянсу «Белтехэкспорта» и SB Telecom.

Девелоперские компании Александра Нелина стояли у истоков застройки торговыми центрами Комаровского рынка. В итоге конфликт с бывшими партнерами по этим стройкам стал причиной задержания влиятельного бизнесмена в 2005 году. В 2007 году Александр Нелин был осужден на 9,5 лет лишения свободы «за злоупотребление служебными полномочиями и мошенничество». В 2008 году «Банк «Золотой Талер» купили ливанские компании Fransa Holding и Fransabank и преобразовали его в «Франсабанк». Банкир вышел на свободу в начале 2010-х годов.

В этом же международном арбитраже с прошлого года находятся два иска, ответчиком по которым выступает уже Республика Беларусь. Их подали бывшие инвесторы в белорусскую экономику — Delta Belarus Holding, связанный с украинским банкиром Николаем Лагуном, и российская компания «Гранд Экспресс», возводившая в Осиповичах вагоностроительный завод.

 
 
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Трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке в Вашингтоне приступил к рассмотрению первого в его истории иска...
 
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