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Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до $8,1 млрд

07.06.2019 09:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до ,1 млрд
Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 июня, по предварительным данным, составили $8090 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За май золотовалютные резервы выросли на $521,6 млн (на 6,9%) после роста в апреле 2019 года на $322,7 млн (на 4,5%).

В мае правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $140 млн.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 июня, по предварительным данным, составили $8090 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в...
 
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