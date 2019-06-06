ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Давид-Городокском хлебозаводе запустили линию глазурирования и декорирования печенья

07.06.2019 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

На Давид-Городокском хлебозаводе запустили линию глазурирования и декорирования печенья
Само стремление развиваться – похвально. А если это развитие ещё приносит радость другим – похвально вдвойне. С недавнего времени на Давид-Городокском хлебозаводе запустили линию глазурирования и декорирования печенья, мучных сладостей.
– Мы постоянно занимаемся расширением выпускаемого ассортимента, – рассказал «НП» директор завода Сергей ЛЕОНОВЕЦ. – Вслед за выпуском козинаков из кунжута вместе с коллективом решили приобрести новую линию, чтобы порадовать наших клиентов новой продукцией. Всё же после глазурирования шоколадом и декорирования печенье приобретает не только совершенно иной вид, но и вкус. И вот в апреле оборудование производства «ПензаФуд» (Россия) было приобретено и установлено.
Пока объемы производства зависят от спроса, но не менее двух тонн готовой продукции в месяц. Можем и больше. Тут главное – рынок сбыта. Наши специалисты работают над этим вопросом с областными центрами. Надеемся, что дело будет в шоколаде.
Также мы индивидуально работаем и с юридическими лицами, и физическими. Например, готовы точечно оговаривать изготовление мучных сладостей, кондитерских изделий для различных массовых торжеств по весьма доступной цене.
Предприятие развивается и в плане производственных мощностей. Начато строительство зернохранилища для солодовни на две тысячи тонн и третьей грядки солодоварения.
Р.S. От себя хочу добавить, что если на прилавке магазина я вижу курабье, сделанное в г. Давид-Городке, то именно ему отдам предпочтение. Так оно зарекомендовало себя как свежее, вкусное печенье, которое в прямом смысле тает во рту. И здесь я могу с уверенностью сказать: «Купляйце беларускае!», к тому же из нашего района.
Александр
НИКИФОРЕНКО
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Само стремление развиваться – похвально. А если это развитие ещё приносит радость другим – похвально вдвойне. С недавнего времени на
 
Новости дня
Новости экономики
 
Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до $8,1 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • костюмы джинсовые мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика