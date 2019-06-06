Источник материала: Навiны Палесся



Само стремление развиваться – похвально. А если это развитие ещё приносит радость другим – похвально вдвойне. С недавнего времени на Давид-Городокском хлебозаводе запустили линию глазурирования и декорирования печенья, мучных сладостей.

– Мы постоянно занимаемся расширением выпускаемого ассортимента, – рассказал «НП» директор завода Сергей ЛЕОНОВЕЦ. – Вслед за выпуском козинаков из кунжута вместе с коллективом решили приобрести новую линию, чтобы порадовать наших клиентов новой продукцией. Всё же после глазурирования шоколадом и декорирования печенье приобретает не только совершенно иной вид, но и вкус. И вот в апреле оборудование производства «ПензаФуд» (Россия) было приобретено и установлено.

Пока объемы производства зависят от спроса, но не менее двух тонн готовой продукции в месяц. Можем и больше. Тут главное – рынок сбыта. Наши специалисты работают над этим вопросом с областными центрами. Надеемся, что дело будет в шоколаде.

Также мы индивидуально работаем и с юридическими лицами, и физическими. Например, готовы точечно оговаривать изготовление мучных сладостей, кондитерских изделий для различных массовых торжеств по весьма доступной цене.

Предприятие развивается и в плане производственных мощностей. Начато строительство зернохранилища для солодовни на две тысячи тонн и третьей грядки солодоварения.

Р.S. От себя хочу добавить, что если на прилавке магазина я вижу курабье, сделанное в г. Давид-Городке, то именно ему отдам предпочтение. Так оно зарекомендовало себя как свежее, вкусное печенье, которое в прямом смысле тает во рту. И здесь я могу с уверенностью сказать: «Купляйце беларускае!», к тому же из нашего района.

Александр

НИКИФОРЕНКО

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