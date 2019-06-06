|
Полтора месяца простаивает экспорт белорусской нефти
07.06.2019 09:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Попадание загрязненной российской нефтью в нефтепровод «Дружба» и последовавшее перекрытие «трубы» привело к остановке экспорта белорусской нефти. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники и подтвердили в концерне «Белнефтехим».
«Да, экспорт белорусской нефти стоит. Возобновление поставок прогнозируем с июля», — сказали в «Белнефтехиме». В концерне надеются наверстать выпавшие объемы до конца года.
Ранее сообщалось, что с 10 июня
Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 2 мая чистая российская нефть стала поступать в Беларусь, а отгрузка нефтепродуктов была возобновлена. В настоящее время стороны очищают «Дружбу» от «грязи» и рассчитывают размер причиненного ущерба.
В Беларуси добычей нефти занимается госкомпания «Белоруснефть». В год она извлекает 1,65 млн нефти. Вся белорусская нефть идет на экспорт. «Это выгодно государству, потому что вся экспортная пошлина поступает в бюджет. Во-вторых, это валютная выручка, которая положительно влияет на торговый баланс страны», — пояснял в
Белорусские заводы производят моторное топливо из российской нефти, а «Белоруснефть» приобретает нефтепродукты у отечественных НПЗ для реализации в розницу и оптом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попадание загрязненной российской нефтью в нефтепровод «Дружба» и последовавшее перекрытие «трубы» привело к остановки экспорта белорусской нефти. Об этом TUT.BY...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)