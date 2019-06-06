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Полтора месяца простаивает экспорт белорусской нефти

07.06.2019 09:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Попадание загрязненной российской нефтью в нефтепровод «Дружба» и последовавшее перекрытие «трубы» привело к остановке экспорта белорусской нефти. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники и подтвердили в концерне «Белнефтехим».


Фото: Белоруснефть

«Да, экспорт белорусской нефти стоит. Возобновление поставок прогнозируем с июля», — сказали в «Белнефтехиме». В концерне надеются наверстать выпавшие объемы до конца года.

Ранее сообщалось, что с 10 июня должно открыться польское направление нефтепровода «Дружба».

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 2 мая чистая российская нефть стала поступать в Беларусь, а отгрузка нефтепродуктов была возобновлена. В настоящее время стороны очищают «Дружбу» от «грязи» и рассчитывают размер причиненного ущерба.

В Беларуси добычей нефти занимается госкомпания «Белоруснефть». В год она извлекает 1,65 млн нефти. Вся белорусская нефть идет на экспорт. «Это выгодно государству, потому что вся экспортная пошлина поступает в бюджет. Во-вторых, это валютная выручка, которая положительно влияет на торговый баланс страны», — пояснял в интервью TUT.BY заместитель гендиректора «Белоруснефти» Сергей Каморников. Кроме того, компания работает в регионе с трудноизвлекаемыми запасами нефти.

Белорусские заводы производят моторное топливо из российской нефти, а «Белоруснефть» приобретает нефтепродукты у отечественных НПЗ для реализации в розницу и оптом.

 
 
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Попадание загрязненной российской нефтью в нефтепровод «Дружба» и последовавшее перекрытие «трубы» привело к остановки экспорта белорусской нефти. Об этом TUT.BY...
 
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