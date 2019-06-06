Беларусь рассматривает Польшу как важного и перспективного партнера в ЕС - Мясникович

Источник материала: БелТА

7 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Польшу как важного и перспективного партнера в Европейском союзе. Об этом завил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на открытии XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство-2019" , передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил руководитель верхней палаты парламента, между странами активизировался политический диалог, межпарламентские и межправительственные контакты приобрели системный характер, укрепляются торгово-экономические связи. "По итогам 2018 года впервые за последние восемь лет объем взаимной торговли достиг $2,55 млрд. В Беларуси работает 339 организаций с польским капиталом. Польские инвестиции в экономику Беларуси за прошлый год составили $445 млн", - уточнил Михаил Мясникович. Он подчеркнул, что Беларусь - страна с открытой экономикой. "Мы заинтересованы в привлечении польских инвесторов, и не только с мировым именем", - сказал председатель Совета Республики.

Особое внимание он обратил на объединение усилий в реализации глобального проекта "Пояс и путь". В этих вопросах Беларусь и Польша сделали немало важных шагов навстречу друг другу. В частности, подписан Договор о содержании пограничных железнодорожных мостовых объектов на белорусско-польской границе, активизировались проекты по автомобильным дорогам. Беларусь готова обсуждать с польской стороной дальнейшее сотрудничество в транспортно-логистической сфере, в том числе в рамках Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В планах - налаживание сотрудничества с объединением "Польская мебель".

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