Источник материала: БелТА

7 июня, Новополоцк /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В ОАО "Нафтан" рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития предприятия. О них Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил сегодня генеральный директор "Нафтана" Александр Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня четко просчитываем и смотрим на три возможных дальнейших варианта: топливное развитие предприятия (фактически, это то же самое, что построено), топливно-нефтехимический и нефтехимический, мы к нему, наверное, больше склоняемся. Считаем, за этим будущее", - сказал Александр Демидов.

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