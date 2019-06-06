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На "Нафтане" рассматривают три варианта развития предприятия
07.06.2019 10:37 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июня, Новополоцк /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В ОАО "Нафтан" рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития предприятия. О них Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил сегодня генеральный директор "Нафтана" Александр Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы сегодня четко просчитываем и смотрим на три возможных дальнейших варианта: топливное развитие предприятия (фактически, это то же самое, что построено), топливно-нефтехимический и нефтехимический, мы к нему, наверное, больше склоняемся. Считаем, за этим будущее", - сказал Александр Демидов.
/Будет дополнено/.-0-
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7 июня, Новополоцк /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В ОАО "Нафтан" рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития предприятия. О них Президенту Беларуси...
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