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Нацбанк изменил схему расчетов при импорте

07.06.2019 11:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нацбанк расширил перечень случаев, когда импортеры смогут проводить расчеты не со счетов импортера.

Национальный банк Республики Беларусь постановлением правления от 30 мая 2019 г. № 234 расширил установленный перечень случаев, когда расчеты при импорте товаров (работ, услуг) могут осуществляться не со счетов импортеров, а в ином порядке.

Документ принят в целях урегулирования отдельных аспектов деятельности, связанной с исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – резидентами Республики Беларусь валютного законодательства при реализации товаров, программных продуктов, а также выполнении работ, оказании услуг физическим лицам на территории Республики Беларусь с использованием электронных информационных систем (платежных платформ) нерезидентов.

Постановлением № 234 установлено, что резиденты Республики Беларусь вправе осуществлять расчеты по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание нерезидентом услуг по приему платежей в пользу данного резидента, путем удержания нерезидентом своего вознаграждения из сумм, полученных от физических лиц за реализуемые этим резидентом товары, охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, выполненные работы, оказанные услуги на территории Республики Беларусь.

При этом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов сохраняется требование о получении только белорусских рублей при осуществлении расчетов физическими лицами за товары, программные продукты, работы, услуги, реализуемые на территории Республики Беларусь с использованием электронных систем (платежных платформ) нерезидентов.

Постановление № 234 вступит в силу с 18 июня 2019 года и будет способствовать дальнейшему развитию дистанционных каналов обслуживания во всех сферах общества, улучшению деловой среды и повышению цифровизации экономики Беларуси.

 
 
 
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Нацбанк расширил перечень случаев, когда импортеры смогут проводить расчеты не со счетов импортера.
 
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