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Лукашенко рассказал, как «через колено» всех заставил модернизировать деревообработку
07.06.2019 11:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня во время рабочей поездки в Витебскую область посещает ОАО «Нафтан», сообщает пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что в стране созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, и теперь надо думать о развитии стратегических отраслей и предприятий. «В свое время мы начали модернизировать деревообработку, и у вас немало сделали, — привел он пример. — Если вы здесь не работаете на модернизированных предприятиях, то это вообще плохо для вас, министра и правительства. Это стратегическое направление, но это не ваша придуманная стратегия. Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили — сегодня деревообработка дает результат в целом по стране».
О социально-экономическом развитии региона главе государства доложил губернатор Витебской области Николай Шерстнев. По его словам, положение дел в области стабильное, однако показатели могли бы быть выше, если бы «Нафтан» был больше загружен и работал рентабельнее. Многое в регионе зависит именно от этого предприятия. «Как только просаживаются какие-то вопросы на „Нафтане“, конечно, серьезно падают в целом объемы социально-экономического развития», — заметил Шерстнев.
Он подчеркнул, что в последние годы Витебская область старается уйти от прямой зависимости от мощных предприятий и нефтехимического комплекса в целом.
В свою очередь председатель палаты представителей Владимир Андрейченко акцентировал внимание, что в Витебской области есть хорошая база и структура промышленности. Однако многие предприятия загружены не полностью и нуждаются в сырье. «Наращивание объемов и снижение затрат — важнейшая задача», — уверен он.
На предприятии президенту также доложили о развитии нефтеперерабатывающего завода. Затем он ознакомился с современными методами управления производством, посетив на предприятии несколько объектов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня во время рабочей поездки в Витебскую область посещает ОАО «Нафтан», сообщает пресс-служба главы государства.
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