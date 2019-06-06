Лукашенко рассказал, как «через колено» всех заставил модернизировать деревообработку

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня во время рабочей поездки в Витебскую область посещает ОАО «Нафтан», сообщает пресс-служба главы государства.





Лукашенко потребовал от руководства Витебской области четко видеть стратегию регионального развития. «Надо решать проблемы, видеть стратегию. Должна быть определенная стратегия, примерно как вы пытаетесь или пытались (уже, может, отошли) выстроить стратегию в сельском хозяйстве: когда вы знаете, где построить комплекс на целый район или на два, где что-то объединить, разъединить и в результате получить эффект не только в производстве, но и в экономике», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в стране созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, и теперь надо думать о развитии стратегических отраслей и предприятий. «В свое время мы начали модернизировать деревообработку, и у вас немало сделали, — привел он пример. — Если вы здесь не работаете на модернизированных предприятиях, то это вообще плохо для вас, министра и правительства. Это стратегическое направление, но это не ваша придуманная стратегия. Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили — сегодня деревообработка дает результат в целом по стране».

О социально-экономическом развитии региона главе государства доложил губернатор Витебской области Николай Шерстнев. По его словам, положение дел в области стабильное, однако показатели могли бы быть выше, если бы «Нафтан» был больше загружен и работал рентабельнее. Многое в регионе зависит именно от этого предприятия. «Как только просаживаются какие-то вопросы на „Нафтане“, конечно, серьезно падают в целом объемы социально-экономического развития», — заметил Шерстнев.





Он подчеркнул, что в последние годы Витебская область старается уйти от прямой зависимости от мощных предприятий и нефтехимического комплекса в целом.

В свою очередь председатель палаты представителей Владимир Андрейченко акцентировал внимание, что в Витебской области есть хорошая база и структура промышленности. Однако многие предприятия загружены не полностью и нуждаются в сырье. «Наращивание объемов и снижение затрат — важнейшая задача», — уверен он.

На предприятии президенту также доложили о развитии нефтеперерабатывающего завода. Затем он ознакомился с современными методами управления производством, посетив на предприятии несколько объектов.