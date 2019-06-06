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ЗВР Беларуси перевалили за $8 млрд

07.06.2019 11:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ЗВР Беларуси приросли за май на полмиллиарда долларов, и превысили на 1 июня отметку в 8 млрд долларов.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, составили 8 090,0 млн долларов в эквиваленте. 

За май 2019 года золотовалютные резервы выросли на 521,6 млн долларов  или на 6,9% после роста в апреле 2019 года на 322,7 млн долларов или на 4,5%.

«Увеличению уровня золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"», - сообщает НББ.

В мае 2019 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 140 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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ЗВР Беларуси приросли за май на полмиллиарда долларов, и превысили на 1 июня отметку в 8 млрд долларов.
 
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