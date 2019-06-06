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ЗВР Беларуси перевалили за $8 млрд
07.06.2019 11:52 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
ЗВР Беларуси приросли за май на полмиллиарда долларов, и превысили на 1 июня отметку в 8 млрд долларов.
Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, составили 8 090,0 млн долларов в эквиваленте.
За май 2019 года золотовалютные резервы выросли на 521,6 млн долларов или на 6,9%
«Увеличению уровня золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"», - сообщает НББ.
В мае 2019 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 140 млн долларов.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.
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ЗВР Беларуси приросли за май на полмиллиарда долларов, и превысили на 1 июня отметку в 8 млрд долларов.
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