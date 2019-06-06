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Лукашенко об ущербе от «грязной» нефти: Платят 800 млн долларов, а нам, самым пострадавшим, 20 млн
07.06.2019 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко требует от руководства отечественных нефтеперерабатывающих предприятий исключительно в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти. Как сообщает пресс-служба президента, об этом он заявил, посещая «Нафтан».
Было отмечено, что загрязненная нефть дошла до НПЗ в Мозыре, а на «Нафтане» успели среагировать, но было значительно снижена загрузка предприятия. «Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, — обратился глава государства к гендиректору „Нафтана“ Александру Демидову, — для тебя должен быть максимальный эффект, не важно откуда: или в производстве, или продал дороже — за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба».
«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — подчеркнул президент.
Александр Лукашенко отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 млн долларов. «Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн», — сказал президент.
Напомним, размер компенсации ущерба от поставок «грязной» нефти обсуждается между Россией и Беларусью уже почти месяц. Однако конкретные суммы пока
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«Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800...
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