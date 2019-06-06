Лукашенко об ущербе от «грязной» нефти: Платят 800 млн долларов, а нам, самым пострадавшим, 20 млн

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко требует от руководства отечественных нефтеперерабатывающих предприятий исключительно в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти. Как сообщает пресс-служба президента, об этом он заявил, посещая «Нафтан».



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Было отмечено, что загрязненная нефть дошла до НПЗ в Мозыре, а на «Нафтане» успели среагировать, но было значительно снижена загрузка предприятия. «Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, — обратился глава государства к гендиректору „Нафтана“ Александру Демидову, — для тебя должен быть максимальный эффект, не важно откуда: или в производстве, или продал дороже — за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба».

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 млн долларов. «Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн», — сказал президент.

Напомним, размер компенсации ущерба от поставок «грязной» нефти обсуждается между Россией и Беларусью уже почти месяц. Однако конкретные суммы пока так и не озвучены.

3 июня замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил журналистам , что Россия договорилась с пострадавшими от «грязной» нефти странами о принципах компенсации ущерба, но конкретные суммы называть пока рано — предстоит большая работа по их определению.

15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе, по его личной оценке, может составить не более 100 млн долларов. Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали «Ведомости» исходя из имеющихся данных.