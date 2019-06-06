Лукашенко о грязной нефти: свои интересы надо блюсти

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Нафтан» 7 июня сориентировал руководство белорусских нефтеперерабатывающих предприятий решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти «исключительно в деловом ключе».

Президент отметил, что грязная российская нефть дошла до НПЗ в Мозыре, а на «Нафтане» успели своевременно принять меры, но пришлось значительно снизить загрузку предприятия.

«Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, для тебя должен быть максимальный эффект, не важно откуда: или в производстве, или продал дороже - за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба», - обратился Лукашенко к гендиректору «Нафтана» Александру Демидову.

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», - подчеркнул белорусский президент, которого цитирует пресс-служба.

Александр Лукашенко также отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн.

«Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн», - сказал президент.

Как сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, 3 июня завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и компаниями-грузополучателями, который российский чиновник назвал «достаточно эффективным.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов сообщил , что общий объем некондиционной нефти, которая «ушла» из России составляет 3 млн тонн.