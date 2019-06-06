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Что известно о российском бизнесмене, который подарил семье Лукашенко дорогие велосипеды?

07.06.2019 13:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дорогостоящие велосипеды, на которых Александр Лукашенко и его младший сын отправились на минувших выходных на велопрогулку по поселку Болбасово в Оршанском районе, оказались подарком российского предпринимателя Игоря Макарова. Об этом kp.by рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.


Рама — карбон, а цена около 7 тысяч евро. На каких велосипедах были замечены президент и его сын

— Велосипеды, о которых идет речь, Александру Григорьевичу подарил его друг, бизнесмен Игорь Макаров. Делая такие подарки президенту и его сыну, он хотел таким образом приобщить их к этому виду спорта, — сказала Эйсмонт. — Надо сказать, у него получилось! Александра Григорьевича можно увидеть и на минском велотреке. Да и в целом тренировки на велосипеде стали регулярными в спортивном графике президента.

Эйсмонт также отметила, что Макаров подарил много велосипедов и белорусской сборной.

Чем известен Игорь Макаров?

Игорь Макаров — президент Международной группы компаний «Арети». Он занимает 48 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Состояние Макарова оценивается в 2,1 млрд долларов.


Фото: Mikhail Metzel/TASS

В конце 90-х годов компания Макарова «Итера» была крупнейшим производителем газа после «Газпрома», занималась перепродажей туркменского газа. Но после потери возможности поставок в Европу и Украину в 2006 году ее позиции стали ослабевать.

В свое время Макаров поставлял газ и в Беларусь. На этой почве он вошел в доверие к белорусским властям и стал развивать несколько иных бизнесов в Беларуси. Самым громким проектом должна была стать застройка территории возле аэропорта Минск-1. Так в 2007 году стартовало строительство делового центра «Минск-Сити». Объем инвестиций оценивался в 5,1 млрд долларов. Однако реализовать его не получилось. Причина этому — упавший из-за кризиса спрос на недвижимость в Минске, сообщал Игорь Макаров в письме на имя Александра Лукашенко. «Итера» построила несколько панельных домой в Минске и небоскреб «Парус» на пересечении улиц Тимирязева, Максима Танка и Кальварийской. А проектом «Минск-Сити» (сейчас это Минск-Мир) стали заниматься сербские братья Каричи.


Игорь Макаров уже много лет является почетным консулом Беларуси в Москве. В 2013 году автомобили Bentley и Porsche с белорусскими дипномерами, разъезжавшие по российской столице, вызвали резонанс в СМИ. Оказалось, они «приобретены почетным консулом Беларуси в России на личные средства для нужд консульства», пояснили в МИД Беларуси.

В 2013 году «Роснефть» купила «Итеру» за 2,9 млрд долларов. Из них 1,8 млрд достались Макарову. После продажи своих газовых активов бизнесмен дал компании новое название, перевернув слово «Итера» — компания стала называться «Арети».

В настоящее время группа «Арети» развивает следующие направления бизнеса: инвестиции в нефтегазовый сектор, поставки нефти и нефтепродуктов, девелопмент, производство и поставки продовольственных товаров в различные страны мира. На сайте компании говорится, что ее офисы находятся в Швейцарии, России, Кипре, Туркменистане, Беларуси, данных о конкретных проектах нет. Белорусский офис зарегистрирован в Новополоцке. Но номер телефона, указанный на сайте, неверный. TUT.BY также направил запрос в московский офис «Арети».

Были ли велосипеды Canyon в национальной сборной Беларуси?

«Арети» в целом и Игорь Макаров в частности давно занимаются развитием и популяризацией велосипедного спорта во всем мире. Бизнесмен является почетным президентом Федерации велоспорта России и членом Руководящего комитета Международного союза велосипедистов. Помимо этого, Макаров — основатель и основной спонсор команда Мирового тура «Катюша» (сейчас называется «Катюша- Альпецин»).

Как рассказали TUT.BY источники, знакомые с ситуацией, Игорь Макаров передавал велосипеды Canyon белорусской стороне около пяти лет назад. Технику этой марки использует и «Катюша».


Фото: president.gov.by

Стоит сказать, что в конце 2015 года Александр Лукашенко опробовал велотрек в Ашхабаде (кстати, оттуда родом Макаров) именно на Canyon. Вскоре президента стали часто видеть на велотреке на «Минск-Арене».

Правда, как выяснил TUT.BY, в национальной сборной Беларуси велосипеды Canyon никогда не использовались. Точнее за сборную на них выступали лишь Алена Омелюсик и Александра Кучинский, но то были велосипеды, которые им предоставили иностранные клубы, с которыми у них тогда были действующие контракты. То есть их техника к подарку Макарова отношения не имела.

Макаров дарил велосипед и президенту Туркменистана

3 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Международного союза велосипедистов Давида Лаппартьена и Игоря Макарова, которые прибыли в Ашхабад для участия в мероприятиях, посвященных Всемирному дню велосипеда. В честь праздника Бердымухамедов даже возглавил массовый велопробег и проехал дистанцию в 15 км. Но главное было не это.


Гурбангулы Бердымухамедов и Игорь Макаров давно знакомы. Фото: ТДХ

Как сообщает госинформагентство ТДХ, Лаппартьен от имени Международного союза велосипедистов наградил Бердымухамедова Сертификатом признательности и сообщил, что Союз делегировал право провести в 2021 году в Ашхабаде чемпионат мира по трековому велоспорту.

Возможность проведения в 2026 году чемпионата мира по шоссейному велоспорту, президент Туркменистана обсудил с Игорем Макаровым. Бизнесмен также озвучил предложение о создании команды «Катюша — Туркменистан», что могло бы помочь выводу туркменского велоспорта на мировой уровень, передает ТДХ.

Стоит отметить, что в марте 2019 года Игорь Макаров подарил Гурбангулы Бердымухамедову «велосипед новейшей модификации» и получил возможность разрабатывать нефтяное месторождение Узында на Каспии, сообщают Хроники Туркменистана


Фото: ТДХ
 
Теги: Минск
 
 
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В марте 2019 года Игорь Макаров подарил Гурбангулы Бердымухамедову «велосипед новейшей модификации» и получил возможность разрабатывать нефтяное месторождение...
 
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