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Глава хоккейного «Динамо» и тренер «Грифонов» стал членом совета директоров БСБ Банка

07.06.2019 14:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный хоккейный специалист Дмитрий Басков стал членом совета директоров БСБ Банка. Информация об этом размещена на сайте кредитной организации.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

40-летний Басков был профессиональным хоккеистом — голкипером. Начинал карьеру в минской «Юности», позже выступал за Cape Breton Islanders, гродненский «Неман», «Брест», «Витебск», минский «Керамин» и вновь «Юность». Дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси. Привлекался в национальную сборную Беларуси на товарищеские матчи. Является мастером спорта.

Карьера Баскова вошла вверх вскоре после того, как он стал выступать за команду президента и тренировать «Грифонов», за которых играет Николай Лукашенко. В 2013 году Басков возглавил детско-юношескую школу олимпийского резерва по хоккею «БФСО «Динамо». Через несколько лет стал заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета. В прошлом году ему доверили возглавить «Динамо-Минск».

В 2002 году Дмитрий Басков окончил Белорусский государственный университет по специальности "правоведение", в 2009-м — Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма БГУФК по специальности "тренерская работа" (по хоккею), а в 2018-м — частную бизнес-школу ИПМ.

Состав СД БСБ банка был сформирован 2 апреля. Должность председателя совета директоров сохранила Надежда Ермакова. Она пришла в эту кредитную организацию в 2017 году на фоне разборок БСБ Банка с Национальным банком. Стоит отметить, что Ермакова также является членом наблюдательного совета Банка БелВЭБ. Ранее она много лет руководила Беларусбанком и Нацбанком.

В СД БСБ Банка также вошли один из основателей банка Вячеслав Лойко, заместитель директора компании «Семь Холмов Бел» Сергей Каганович и банкир с многолетним стажем Анатолий Устинчик.

БСБ Банк ежегодно спонсирует спортивные команды. В 2018 году на эти цели было потрачено почти 2,5 млн рублей, следует из отчетности компании. Банк является партнером хоккейных клубов «Динамо-Минск», «Юность», «Пираньи», «Аматар», футбольных клубов «Динамо-Минск» и «Ислочь», волейбольного клуба «Минск», спортклуба таэквондо «Спартак», поддерживает соревнования по художественной гимнастике (этапа Кубка мира и международный детский турнир Baby Cup в Минске).

БСБ Банк был создан в 2002 году и назывался Объединенный белорусско-швейцарский банк «УБС Банк». Нынче инфраструктура БСБ Банка включает головной офис, 8 отделений, 83 обменных пункта и касс, 51 банкомат и 89 терминалов для расчетов картами. В банке работает 380 человек. Конечным бенефициарным собственником банка в документах называется гражданин Швейцарии Лоренцо Томмазини.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Карьера Баскова вошла вверх вскоре после того, как он стал выступать за команду президента и тренировать «Грифонов», за которых играет Николай Лукашенко.
 
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