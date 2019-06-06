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Национальный банк решил «вопрос Uber» (но не полностью)

07.06.2019 14:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальный банк 30 мая подписал постановление правления № 234, которым изменил ситуацию для компаний и ИП, которые сотрудничают с иностранными «электронными информационными системами (платежными платформами)» — простыми словами, сервисы Booking, Airbnb, Uber.


Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Суть проблемы TUT.BY напомнили эксперты компании REVERA. Она заключалась в следующем. Белорусские компании — например, предоставляющие услуги транспортной организации — заключают договор с иностранной компанией по предоставлению услуг приема платежей от физлиц в Беларуси («подключались» к программе). Физлица — пользователи сервиса оплачивали услуги белорусских компаний по безналу белорусскими рублями, оплата уходила на счета иностранной компании. Из полученных денег иностранная компания оставляла себе вознаграждение за услугу предоставления сервиса, а оставшуюся сумму перечисляла на текущий счет белорусской компании. Такая схема нарушала белорусское законодательство. Вознаграждение иностранным компаниям белорусские компании, по общему правилу, должны перечислять со своего белорусского счета, а в этом случае оплата идет от третьих лиц — пользователей.

Нацбанк решил эту проблему и предусмотрел исключение для популярных иностранных онлайн-сервисов. Теперь иностранные компании могут удерживать вознаграждение из оплаты, поступающей от пользователей.

«При этом остается вопрос с валютой вознаграждения, поскольку белорусские пользователи могут рассчитываться с белорусской компанией только в национальной валюте, что прямо подчеркивается в информационном письме Национального банка», — отметили в REVERA.

Постановлением № 234 установлено, что резиденты Беларуси вправе осуществлять расчеты по внешнеторговому договору, предусматривающему оказание нерезидентом услуг по приему платежей в пользу данного резидента, путем удержания нерезидентом своего вознаграждения из сумм, полученных от физлиц за реализуемые этим резидентом товары, охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, выполненные работы, оказанные услуги на территории Беларуси.

При этом для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — резидентов сохраняется требование о получении только белорусских рублей при осуществлении расчетов физлицами за товары, программные продукты, работы, услуги, реализуемые на территории Беларуси с использованием электронных систем (платежных платформ) нерезидентов.

Постановление № 234 вступит в силу с 18 июня 2019 г. и должно «способствовать дальнейшему развитию дистанционных каналов обслуживания во всех сферах общества, улучшению деловой среды и повышению цифровизации экономики Беларуси».

 
 
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Национальный банк 30 мая подписал постановление правления № 234, которым изменил ситуацию для компаний и ИП, которые сотрудничают с иностранными «электронными...
 
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