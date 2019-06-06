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Лукашенко рассказал, как получить эффект в экономике

07.06.2019 15:42 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В производстве, как и во всей экономике, необходимо видеть стратегию, тогда будет эффект.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область 7 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к руководителям области, он объяснил им, что стратегия им уже знакома и применялась в сельском хозяйстве. «Вы знаете, где построить комплекс на целый район или на два, где что-то объединить, разъединить и в результате получить эффект не только в производстве, но и в экономике», - сказал президент.

По его словам, в Беларуси созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, и пришло время думать о развитии стратегических отраслей и предприятий. В этой связи он напомнил, как проходила модернизация деревообработки.

«Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили - сегодня деревообработка дает результат в целом по стране», - сказал он.

Губернатор Витебской области Николай Шерстнев дорожил, что положение дел в регионе стабильное, но могло быть и лучше, если бы «Нафтан» был больше загружен и работал рентабельнее. По словам Шерстнева, многое в регионе зависит от этого предприятия.

В то же время, сегодня область пытается не зависеть напрямую от крупных предприятий и химического комплекса в целом.

«Мы сегодня четко просчитываем и смотрим на три возможных дальнейших варианта: топливное развитие предприятия (фактически, это то же самое, что построено), топливно-нефтехимический и нефтехимический, мы к нему, наверное, больше склоняемся. Считаем, за этим будущее», - сказал генеральный директор «Нафтана» Александр Демидов.

Лукшенко подчеркнул, что суверенитет и независимость страны не зависят напрямую от нефтеперерабатывающих заводов. Но эффективная работа на них - один из довольно серьезных факторов стабильности экономики страны. «Нет экономики - нет государства», - заявил президент.

 
 
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В производстве, как и во всей экономике, необходимо видеть стратегию, тогда будет эффект.
 
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