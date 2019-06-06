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Среди новичков ПВТ - компании игровой индустрии, финтеха, медицины и облачный провайдер Юрия Зиссера

07.06.2019 16:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации 61 компании, сообщается в пресс-релизе Парка.

Среди новых резидентов есть много решений для разных отраслей промышленности и интернета вещей. Компания «ИТАСТ» занимается разработкой программного обеспечения для высокотехнологичных производств, а также мобильного приложения для облегчения поездок на городских маршрутах общественного транспорта. Резидент «ТриИнком» работает над совершенствованием бесконтактных платежей, оплатой по QR-коду. «Какаду Девелопмент» разрабатывает решения для автоматизации магазинов без кассиров. «КАТЭК-Инжиниринг» занимается мониторингом и управлением системами энергоснабжения объектов инфраструктуры всех сфер экономики. Предприятие «Центр Систем Идентификации» планирует разработку, внедрение и сопровождение проектов на основе технологий автоматической идентификации (RFID-метки), электронного бизнеса, интернета вещей.

Новый резидент Парка высоких технологий «Надежные программы», оказывает услуги по регистрации доменных имен, виртуального хостинга и электронной почты, предлагает облачные решения для бизнеса.

Ряд компаний разрабатывают образовательные программы для онлайн-обучения. «Киндерсонг» работает над приложением, которое предназначено для обучения пению посредством анализа звуковой информации. «Астонио» создает платформу, где дистанционно предоставляют курсы по дополнительному образованию.

В Парк высоких технологий пришли резиденты с иностранным капиталом из США, Швеции, Швейцарии, Израиля, Мальты, Канады. «Кроссикс Солюшнз Бай» в качестве центра разработки CrossixSolutionsInc. (США, Нью-Йорк) осуществляет деятельность по созданию, поддержке и внедрению комплекса программ по обработке данных в сфере здравоохранения. «Аксамит Консалтинг» является R&D группы компаний Axamit из Монреаля. В планах команды разработка проектов для крупнейших турниров по гольфу.

В ПВТ приняли большое количество компаний из игровой индустрии, сферы облачных технологий, финтеха, электронной коммерции, медицины. Согласно представленным проектам новые резиденты Парка высоких технологий планируют осуществлять продуктовые, заказные и смешанные бизнес-модели. Большинство новых резидентов учреждено в 2018—2019 годах. 6 компаний расширили свои виды деятельности.

На сегодня в Парке высоких технологий 563 компании.

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Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации 61 компании, сообщается в пресс-релизе Парка.
 
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