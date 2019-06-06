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«Беллегпром» & секонд-хэнд: конкуренция должна быть честной

07.06.2019 18:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Качество товаров должно отвечать требованиям покупателей и нормам законодательства. В то же время в секонд-хендах продается некачественная одежда.

Об этом заявила глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина 7 июня в Национальном пресс-центре.

Она отметила, что в Беларуси есть люди, которые предпочитают покупать одежду зарубежных брендов, и конечно людей нельзя заставлять покупать товары под маркой «Купляйце беларускае!»

Лунгина считает, что можно привлекать белорусов с помощью маркетинговых инструментов и стратегии продаж, давать понять, почему нужно покупать белорусскую одежду.

«Мы не боимся конкуренции в части секонд-хенда и "азиатских" магазинов. Мы просим и будем бороться за то, чтобы конкуренция была честная, прозрачная и открытая. И чтобы товары, которые представлены в этих сетях, отвечали тем требованиям и нормам законодательства, которые действуют в Беларуси», – пояснила она.

Лунгина напомнила, и ранее предприниматели из регионов жаловались на то, что в секонд-хендах продаются некачественные товары, но приходит очень много покупателей, потому что дешевые.

Ссылаясь на статистику, глава концерна отметила, что 70 процентов товара в этих магазинах – новая одежда, за которую при перевозе через границу нужно было бы платить пошлину.

«Мы хотим иметь честную конкуренцию, - отметила Лунгина. – Если хотят ввозить новую одежду – пусть растаможивают, платят ввозную пошлину. Почему новая одежда из Европы не должна облагаться налогами?»

После своего назначения на пост главы концерна «Беллегпром» чиновница заявляла, что нужно проверить, что входит в категорию «секонд-хенд», на каких условиях и какими таможенными пошлинами облагается.

По ее словам, специалисты «Беллегпрома» намерены проанализировать рынок секонд-хенда и при необходимости направить в правительство предложения по его регулированию.

Напомним, Татьяна Лугина была назначена на пост председателя «Беллегпром» 5 мая 2019 года.

 
 
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Качество товаров должно отвечать требованиям покупателей и нормам законодательства. В то же время в секонд-хендах продается некачественная одежда.
 
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