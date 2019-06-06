Сенокосная Пора

Источник материала: Ивьевский край

Растут цифры объема скошенных трав: если в предыдущем номере газеты мы информировали о четверти первого укоса, то по состоянию на 7 июня вполне можно говорить более чем о трети выполненных работ - 36% площадей или 5914 га скошены.





В КСУП "Субботники" скошено уже 49% трав первого укоса, то есть почти половина, в КСУП "Баума" - 42%. В районе убраны с полей 353 га травяных кормов первого укоса, 83% от скошенных трав. Скошено люцерны в чистом виде 379 га.

Есть существенные подвижки в заготовке сена, сенажа, силоса. Хозяйствами района заготовлено 316 тонн качественного сена. Больше всего сена в количественном и процентном отношении заготовили в КСУП "Агро-Липнишки" - 79 тонн или 9% к заданию. Столько же, т.е. 70 тонн (9%) заготовили в КСУП "Юратишки", в КСУП "Субботники" накосили 69 тонн (5%).

Запланированный объем сенажа по району составил 8827 тонн из 100050, всего 9%. 14% заготовили в КСУП "Субботники", 10% - в КСУП "Баума", 2192 и 1415 тонн соответственно.

В каждом из хозяйств уделяют большое внимание заготовке травяных кормов и в стрейч-пленку, из 10106 тонн заготовлено 1455 штук или 909 тонн (9%).. Лидером в данном направлении является КСУП "Субботники", где травяных кормов в стрейч-пленку заготовили 21%, что выше среднерайонного показателя более чем в 2 раза.

Из подлежащих заготовке в районе для животноводческой отрасли 31,8 центнера кормовых единиц на условную голову скота заготовлено 1,38 ц.к.ед.

В районе подкормлено 95% яровых зерновых (без зернобобовых и пивоваренного ячменя), всего 7070 из 7415 га. Произведен подсев многолетних трав на 92% площадей - на 2569 из 2800 га. Перезалужено 624 из 3730 га пастбищных угодий (17%). Заложено 504 га семенников многолетних трав, в том числе бобовых 345 га.

Произведена химпрополка 8077 из 8700 га яровых зерновых и зернобобовых культур (92%), 245 га гречихи, 3231 из 1000 га сахарной свеклы (323%), 3509 га озимых зерновых, 368 га картофеля, 2934 из 4075 га кукурузы (72%).

Обработано от вредителей озимого рапса 5090 из 2010 га (253%).





Как уже отмечено, лидером по многим параметрам кормозаготовок является КСУП "Субботники".

Накануне выхода газеты кормозаготовочная техника хозяйства работала над обеспечением зелеными кормами МТК "Субботники".

На трамбовке скошенной зеленой массы на "Амкодорах" трудились Чеславу Янович Юхник, Евгений Иванович Ниязов. В д. Нарбуты травы первого укоса на "Ягуаре" "добывал" Юрий Юзефович Жебрик, в числе многих других водителей и трактористов на перевозке зеленой массы был задействован механизатор Валерий Янович Гурновский.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.