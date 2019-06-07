«Друзьям предпочитаю дарить велосипед». Российский олигарх прокомментировал свой подарок Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров предпочитает дарить велосипед многим своим друзьям и партнерам. Об этом в комментарии TUT.BY написал представитель Макарова.



Фото: tdh.gov.tm

Он напомнил, что Игорь Макаров, в прошлом член олимпийской сборной СССР, мастер спорта международного класса сегодня является почетным президентом Российской федерации велоспорта и входит в состав руководства Международного союза велосипедистов и в его обязанности входит развитие и популяризация велосипедного спорта во всем мире, в том числе в Республике Беларусь. Он также считает, что это лучший вид активного отдыха.

«Именно поэтому многим своим друзьям и партнерам он предпочитает дарить велосипед, который, по его мнению, способен сделать насыщенную жизнь занятого человека более сбалансированной и здоровой», — сказал представитель Макарова.

По инициативе бизнесмена на протяжении уже многих лет реализуется программа по оказанию материально-технической помощи велофедерациям и спортивным школам, занимающимся развитием велоспорта по всему миру, в том числе в родной для него Республике Беларусь.

На днях стало известно, что Игорь Макаров подарил дорогостоящие велосипеды Александру Лукашенко и его младшему сыну.

В марте 2019 года Макаров подарил президену Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову «велосипед новейшей модификации» и получил возможность разрабатывать нефтяное месторождение Узында на Каспии.

Игорь Макаров занимает 48 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 2,1 млрд долларов.

В свое время Макаров поставлял газ в Беларусь, занимался строительством и вел другие бизнесы в стране. С 2005 года он является почетным консулом Беларуси в Москве.