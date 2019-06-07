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Гендиректор «Нафтана»: Из-за «грязной нефти» предприятие недополучило прибыль, придется брать кредит
08.06.2019 00:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за поставок некачественной нефти предприятие недополучило прибыль и для того чтобы закончить модернизацию, придется брать кредиты. Об этом рассказал гендиректор «Нафтана» Александр Демидов,
«Работая на сниженных мощностях в условиях нехватки сырья, завод лишился значительной прибыли. Недополучение денежных средств очень влияет на ход модернизации», — сказал Демидов. Он также добавил, что, вероятно, предприятию придется брать дополнительный кредит, а это нагрузка.
По словам гендиректора, первая и самая важная задача для предприятия — завершить в кратчайшие сроки модернизацию.
— Текущая модернизация подходит к завершению, — отметил Александр Демидов. — Необходимо четко в этом году определиться со стратегией дальнейшего развития. Мы видим, что в топливном варианте перспектив не так уж и много. Будем развивать нефтехимический профиль.
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Гендиректор «Нафтана»: Из-за «грязной нефти» предприятие недополучило прибыль, придется брать кредит
По словам гендиректора, первая и самая важная задача для предприятия - завершить в кратчайшие сроки модернизацию.
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