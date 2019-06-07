Гендиректор «Нафтана»: Из-за «грязной нефти» предприятие недополучило прибыль, придется брать кредит

Источник материала: Tut.by

Из-за поставок некачественной нефти предприятие недополучило прибыль и для того чтобы закончить модернизацию, придется брать кредиты. Об этом рассказал гендиректор «Нафтана» Александр Демидов, сообщает «Вестник Нафтана» .



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Работая на сниженных мощностях в условиях нехватки сырья, завод лишился значительной прибыли. Недополучение денежных средств очень влияет на ход модернизации», — сказал Демидов. Он также добавил, что, вероятно, предприятию придется брать дополнительный кредит, а это нагрузка.

По словам гендиректора, первая и самая важная задача для предприятия — завершить в кратчайшие сроки модернизацию.

— Текущая модернизация подходит к завершению, — отметил Александр Демидов. — Необходимо четко в этом году определиться со стратегией дальнейшего развития. Мы видим, что в топливном варианте перспектив не так уж и много. Будем развивать нефтехимический профиль.

В пятницу во время визита Александра Лукашенко на «Нафтан» Александр Демидов сообщил президенту, что загрязненная нефть дошла до НПЗ в Мозыре, а на «Нафтане» успели среагировать, но была значительно снижена загрузка предприятия.