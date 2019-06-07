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Госзастройщик предложил партию квартир в доме на Серова. Цена «квадрата» с отделкой для всех — $1250

08.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Крупнопанельный (в изделиях серии ОКПМ) 5-этажный, 2-секционный дом на 40 квартир расположен на ул. Серова в квартале смешанной жилой застройки ул. Центральной — ул.Серова — ул. Любаньской — ул.Пирогова — ул.Асаналиева в Октябрьском районе г.Минска. Лифты и мусоропроводы отсутствуют.

Возле дома запроектировано строительство двух автомобильных плоскостных парковок на 32 машиноместа.

В жилом доме запроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, которые сдаются с полной внутренней отделкой. Она предусматривает: укладку ламината на полу в кухне и жилых комнатах, обои под покраску в кухне и жилых комнатах, улучшенную окраску потолков по стеклохолсту, облицовку керамической плиткой санузла, установку газовой плиты, ванны, унитаза, умывальника и межкомнатных дверей. Входные двери — металлические.

Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства предлагаются 39 квартир, из них:

15 однокомнатных общей площадью 42,09 кв.м;

15 двухкомнатных общей площадью от 62,95 до 65,57 кв.м;

- 9 трехкомнатных общей площадью 71,97 кв.м.

Купить новую квартиру в Минске у застройщика можно по 1250 долл./кв.м. Первоначальный взнос — 30% от полной стоимости квартиры.

Строительство дома начато в марте 2019 года. Объект предполагается к сдаче в эксплуатацию в декабре этого года.

Заявления на строительство квартир будут приниматься с 12 июня. Договоры будут заключаться с 14 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Минский домостроительный комбинат предложил квартиры в многоквартирном жилом доме на ул. Серова, который возводится на месте снесенного дома №54. Проектная...
 
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