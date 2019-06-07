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Глава Минэкономразвития РФ: Россия и Беларусь обсуждают возможность создания единой валюты

08.06.2019 12:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.


Фото: Reuters

«Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — сказал Орешкин.

Министр торговли Беларуси, в свою очередь, отметил, что в самом союзном договоре написано, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

«Вопрос единых валют — это вопрос центральных банков. ЦБ и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента», — напомнил Орешкин.

Дмитрий Крутой отметил, что в рамках программы углубления интеграции двух стран нельзя вырывать из контекста один пункт. «В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта. Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться», — сказал он, пишет РИА «Новости».

Встреча министров России и Беларуси прошла в субботу на полях ПМЭФ-2019. Коллеги обсудили дорожную карту по выполнению союзного договора, который был заключен между странами в 1999 году.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Россия и Беларусь обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического...
 
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