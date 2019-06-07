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Силуанов: финансовые вопросы РФ с Беларусью будут решены после согласования интеграции
08.06.2019 13:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь и Россия проводят консультации об интеграции в рамках Союзного государства. Беларусь на этих переговорах хочет договориться о компенсации от налогового маневра, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что пока не будут решены вопросы по интеграции не имеет смысла «выдергивать» вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны.
По словам Крутого, вопрос компенсации от налогового маневра есть в энергетическом пакете, он проходит в контексте формирования единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и рынка электроэнергии.
«Только в комплексе будет рассматриваться вопрос в том числе и компенсации за налоговый маневр. Беларуси эта тема, вы сами понимаете, очень интересна, является одной из приоритетных. Российские коллеги нас слышат, и я думаю, что в рамках общей программы мы найдем решение», — сказал Крутой, сообщает
Он также
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сегодня заявил, что решения по финансовым взаимоотношениям с Беларусью могут быть приняты после согласования видения дальнейшей интеграции, пишет
«Все это нужно смотреть в комплексе, в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в союзном договоре. Сегодня мы пытаемся обновить его, чтобы мы видели понимание нашей дорожной карты», — сказал он.
На вопрос, на что должна пойти белорусская сторона, чтобы получить компенсацию, Силуанов ответил: «Мы не ставим каких-то условий или там предложений, на что должны пойти наши коллеги. Мы говорим о том, что должен быть общий согласованный подход по движению в части интеграции», сообщает
Сегодня же глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, который вмсете с белорусским коллегой Дмитрием Крутым возглавляет рабочую группу по вопросам интеграции, рассказал, что стороны обсуждают
Напомним, тема налогового маневра активно обсуждалась в конце прошлого года. Тогда Лукашенко
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Беларусь и Россия проводят консультации об интеграции в рамках Союзного государства. Беларусь на этих переговорах хочет договориться о компенсации от налогового...
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