Силуанов: финансовые вопросы РФ с Беларусью будут решены после согласования интеграции

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия проводят консультации об интеграции в рамках Союзного государства. Беларусь на этих переговорах хочет договориться о компенсации от налогового маневра, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что пока не будут решены вопросы по интеграции не имеет смысла «выдергивать» вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны.



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По словам Крутого, вопрос компенсации от налогового маневра есть в энергетическом пакете, он проходит в контексте формирования единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и рынка электроэнергии.

«Только в комплексе будет рассматриваться вопрос в том числе и компенсации за налоговый маневр. Беларуси эта тема, вы сами понимаете, очень интересна, является одной из приоритетных. Российские коллеги нас слышат, и я думаю, что в рамках общей программы мы найдем решение», — сказал Крутой, сообщает РИА «Новости».

Он также рассказал , что позиции двух стран по углублению интеграции очень близки в социальной сфере, промышленности и на финансовых рынках, но сложности возникают в вопросах энергетики и банковского сектора.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сегодня заявил, что решения по финансовым взаимоотношениям с Беларусью могут быть приняты после согласования видения дальнейшей интеграции, пишет ТАСС . По его словам, пока не будут решены вопросы по интеграции не имеет смысла «выдергивать» вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны.

«Все это нужно смотреть в комплексе, в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в союзном договоре. Сегодня мы пытаемся обновить его, чтобы мы видели понимание нашей дорожной карты», — сказал он.

На вопрос, на что должна пойти белорусская сторона, чтобы получить компенсацию, Силуанов ответил: «Мы не ставим каких-то условий или там предложений, на что должны пойти наши коллеги. Мы говорим о том, что должен быть общий согласованный подход по движению в части интеграции», сообщает Sputnik.by .

Сегодня же глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, который вмсете с белорусским коллегой Дмитрием Крутым возглавляет рабочую группу по вопросам интеграции, рассказал, что стороны обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора.

Напомним, тема налогового маневра активно обсуждалась в конце прошлого года. Тогда Лукашенко заявил , что Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра, а правительство РФ сообщило , что договоренностей с Минском о компенсации не было. Позже были встречи президентов двух стран и тему замяли. После визита Лукашенко в Сочи в феврале этого года он заявил, что не говорил с Путиным про потери Минска от налогового маневра.