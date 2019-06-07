|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 июня 2019 года)
08.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Наметившийся в последние недели рост цен на вторичном рынке жилья оказался непродолжительным. За минувшую неделю
Рынок аренды
Спрос на съемное жилье в столице
Строительство
Минский домостроительный комбинат предложил квартиры в многоквартирном жилом доме на ул. Серова, который возводится на месте снесенного дома №54.
Мы сходили на
Земля
Прошел очередной аукцион. Участок в Лапоровичах
Деньги
С 1 июня Беларусбанк снизил процент по кредиту на покупку недвижимости на вторичном рынке. Но дисконт составил всего 0,1 процентного пункта. Мы решили спросить у финансистов, как это отразится на потребителях и
Регионы
Солигорск вырос вокруг предприятия «Беларуськалий». И это, пожалуй, один из самых известных фактов об этом городе. Но здесь также есть домостроительный комбинат, который участвует в строительстве жилья по всей Беларуси. Мы
Дачи и частные дома
Частный дом в пригороде Минска — это не только возможность быстро добраться до цивилизации, но и постоянное волнение за судьбу своей собственности. А вдруг прямо на твоих клумбах кто-то решит построить метро или многоэтажку либо вообще задним числом объявит твой участок «прибрежной» зоной?
Коммерческая недвижимость
Агроусадьба «Наносы» обанкротилась и теперь
Еще одна скандальная история на этой неделе: Евроопт
В Минске с молотка продадут
Риэлтерский бизнес
Министерство юстиции подготовило проект указа по совершенствованию риэлтерской деятельности и проект постановления Совета министров о тарифах на риэлтерские услуги. Риэлтеры объединились и объяснили,
Жилье и инфраструктура
Наткнулись на
Офтоп
Чудеса математики. Строительство Дворца бракосочетаний в Витебске решили удешевить... и
Чудеса техники. В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: так в столице прошли
Чудеса фотографа:) Посмотрели, что и где мы снимали в мае, и сделали
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Это была неделя неожиданных и грустных новостей... Скандалы, задержания, банкротства происходили чуть ли не каждый день.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)