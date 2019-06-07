Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 июня 2019 года)

Тенденции

Цены

Наметившийся в последние недели рост цен на вторичном рынке жилья оказался непродолжительным. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,1% и составил 1345 $/кв.м. Кстати, практически нулевая динамика наблюдается и по итогам года — по сравнению с июнем 2018 года цены изменились всего на 3,6%. Но на первичном рынке жилья продолжается плавное повышение цен. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1259 $/кв.м.

Рынок аренды

Спрос на съемное жилье в столице начинает расти , хотя вступительная кампания еще не стартовала. По всей видимости, заблаговременно активизировались те, кто хочет избежать конкуренции со студентами летом. А вот посуточная аренда чувствует себя не очень. Совсем не оправдались ожидания по спросу на такие квартиры на время Европейских игр в Минске. Владельцы уже стали снижать цены .

Строительство

Минский домостроительный комбинат предложил квартиры в многоквартирном жилом доме на ул. Серова, который возводится на месте снесенного дома №54. Цена «квадрата» для всех — $1250 . Кстати, в отношении директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко возбуждено уголовное дело за взяточничество . Правда, сумма взятки совсем странная — 300 рублей.