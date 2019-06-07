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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 июня 2019 года)

08.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Наметившийся в последние недели рост цен на вторичном рынке жилья оказался непродолжительным. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,1% и составил 1345 $/кв.м. Кстати, практически нулевая динамика наблюдается и по итогам года — по сравнению с июнем 2018 года цены изменились всего на 3,6%. Но на первичном рынке жилья продолжается плавное повышение цен. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1259 $/кв.м.

Рынок аренды

Спрос на съемное жилье в столице начинает расти, хотя вступительная кампания еще не стартовала. По всей видимости, заблаговременно активизировались те, кто хочет избежать конкуренции со студентами летом. А вот посуточная аренда чувствует себя не очень. Совсем не оправдались ожидания по спросу на такие квартиры на время Европейских игр в Минске. Владельцы уже стали снижать цены.

Строительство

Минский домостроительный комбинат предложил квартиры в многоквартирном жилом доме на ул. Серова, который возводится на месте снесенного дома №54. Цена «квадрата» для всех — $1250. Кстати, в отношении директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко возбуждено уголовное дело за взяточничество. Правда, сумма взятки совсем странная — 300 рублей.

Мы сходили на приемку новостройки в ЖК Vogue. Специалист рассказал нам, на что стоит обращать внимание при первом посещении своего нового жилья. Однако в Первомайском районе не только празднуют новоселье, но и сражаются за свои дворы. Так, жители объединились и подали в суд на администрацию, потому что считают неправильной политику уплотнения.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 июня 2019 года)

Земля

Прошел очередной аукцион. Участок в Лапоровичах ушел с молотка за $55 тысяч, в Юзуфово — за $57 тысяч. Но не расстраивайтесь. Есть еще хорошие участки. И не такие дорогие. Вот 5 июля с молотка разыграют 43 участка под Минском. Стартовые цены варьируются от 3,3 до 8 тысяч рублей.

Деньги

С 1 июня Беларусбанк снизил процент по кредиту на покупку недвижимости на вторичном рынке. Но дисконт составил всего 0,1 процентного пункта. Мы решили спросить у финансистов, как это отразится на потребителях и зачем нужно банку столь незначительное снижение. 

Регионы

Солигорск вырос вокруг предприятия «Беларуськалий». И это, пожалуй, один из самых известных фактов об этом городе. Но здесь также есть домостроительный комбинат, который участвует в строительстве жилья по всей Беларуси. Мы побывали в Солигорском ДСК, чтобы узнать, долго ли еще будут строиться «панельки» и каких новшеств в жилищном строительстве стоит ожидать. Заодно и город посмотрели.

Дачи и частные дома

Частный дом в пригороде Минска — это не только возможность быстро добраться до цивилизации, но и постоянное волнение за судьбу своей собственности. А вдруг прямо на твоих клумбах кто-то решит построить метро или многоэтажку либо вообще задним числом объявит твой участок «прибрежной» зоной? Именно такой случай произошел с нашим читателем из Сеницы. Из-за изменений границ береговой линии его дом теперь нельзя ни реконструировать, ни продать.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 июня 2019 года)

Коммерческая недвижимость

Агроусадьба «Наносы» обанкротилась и теперь выставлена на торги. То, что собственники оценивали в $4,5 миллиона, будет выставлено на торги за первоначальные $2,4 миллиона. Другой бизнес продают в Минске: известный ночной клуб «Сфера» выставлен на продажу за 812 тысяч евро.

Еще одна скандальная история на этой неделе: Евроопт уличили в недобросовестной конкуренции. Никаких последствий пока не будет...

В Минске с молотка продадут 14 объектов коммунальной собственности. Город попытается продать и неиспользуемое имущество.

Риэлтерский бизнес

Министерство юстиции подготовило проект указа по совершенствованию риэлтерской деятельности и проект постановления Совета министров о тарифах на риэлтерские услуги. Риэлтеры объединились и объяснили, чем опасны для простых белорусов предложения Минюста.

Жилье и инфраструктура

Наткнулись на квартиры с необычным дизайном в нашей базе и решили с вами поделиться. А если креативный ремонт вам пока что делать негде, то почитайте, «как нужно разделить квартиру, чтобы стать на учет нуждающихся».

Офтоп

Чудеса математики. Строительство Дворца бракосочетаний в Витебске решили удешевить... и потратить на новый проект 160 тысяч долларов.

Чудеса техники. В Минске ковшом экскаватора переносили ведра с водой: так в столице прошли первые соревнования операторов строительной техники. Спойлер: это было очень зрелищно.

Чудеса фотографа:) Посмотрели, что и где мы снимали в мае, и сделали подборку лучших фото за месяц.

Редакция Realt.by

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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