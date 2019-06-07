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Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков

08.06.2019 14:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков, он опубликовал фото постановления полиции.


Фото: Дмитрий Джулай, взято с сайта meduza.io

Журналиста обвиняют по ч. 4 ст. 228.1 УК (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), наказание по данной статье — от 10 до 20 лет лишения свободы.

По версии обвинения, у Голунова обнаружили 3,56 г метилэфедерона и 5,4 г кокаина. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.

Адвокат также сообщил, что журналисту стало плохо в полиции. Ему вызвали скорую, врач сказал, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер, и рекомендовал отправить Голунова в больницу. После этого вызвали еще одну бригаду врачей, те тоже заявили о необходимости госпитализации, пишет «Медуза».

8 июня может пройти суд, где Голунову изберут меру пресечения.

Напомним, журналиста задержали 6 июня в Москве. При личном досмотре у него обнаружили пакет с наркотическим веществом. Позже при обыске в квартире нашли еще несколько пакетов и весы. Полиция опубликовала 9 фотографий, якобы сделанных во время обыска. Позже выяснилось, что только одна была сделана в квартире журналиста.

 
 
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Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушение на сбыт наркотиков.
 
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