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Мезенцев: У каждого посла РФ единая задача - сделать так, чтобы споров с Беларусью было поменьше

08.06.2019 16:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задача посла РФ в Беларуси заключается в том, чтобы споров между двумя странами было поменьше, заявил журналистам 8 июня в Минске глава дипмиссии России Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос БелаПАН о стратегии своей работы.


Фото: Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

«У каждого посла единая задача — сделать все, чтобы отношения Беларуси и России в рамках союзного договора и ЕврАзЭС становились результативнее, предметнее и успешнее, чтобы споров было поменьше, а взаимной, успешной, результативной, обращенной в будущее работы было побольше», — сказал он.

«При этом мы помним те традиции, о которых не имеем права забыть. 3 июля Беларусь отмечает день освобождения своей земли от немецко-фашистских захватчиков. Особый день и особый вклад Беларуси в победу советского народа в Великой Отечественной войне невозможно недооценивать. Мы с громадным уважением относимся к этому. И президент Путин на Красной площади 9 мая, говоря о подвиге советского народа, говорил и о подвиге защитников Брестской крепости», — добавил Мезенцев.

Беларусь сплоченная, гордая и уверенная страна. Таким образом посол России Дмитрий Мезенцев 8 июня в Минске прокомментировал журналистам высказывание Владимира Путина о единстве народов двух стран, но преждевременности государственного объединения.

"В качестве посла я приехал первый раз, но в Минске и практически во всех областях Беларуси был многократно, — сказал дипломат. — Мы всегда чувствовали — в ходе встреч в Могилеве, Витебске, Бресте, на десятках избирательных участков в ходе предвыборной кампании президента Лукашенко в 2015 году, — видели и слышали от людей, что Беларусь — сплоченная, гордая и уверенная страна, огромный друг России, наш союзник и партнер".

"Узы дружбы, узы традиций славянской культуры, национальные традиции — это то непреходящее, что надо уметь ценить, развивать и умножать", — добавил дипломат.

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрий Мезенцев был назначен послом в Беларуси 30 апреля указом президента Владимира Путина. В Минск дипломат прибыл 2 июня.

На посту посла РФ Мезенцев сменил Михаила Бабича, который возглавлял дипмиссию в Минске лишь около восьми месяцев. Как считают эксперты, причиной увольнения Бабича стали напряженные отношения с белорусским руководством.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Задача посла РФ в Беларуси заключается в том, чтобы споров между двумя странами было поменьше, заявил журналистам 8 июня в Минске глава дипмиссии России Дмитрий...
 
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