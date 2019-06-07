Семашко: Сегодня мы переживаем новый этап единения России и Беларуси

Источник материала: Tut.by

Интеграционный процесс в рамках Союзного государства идет непросто, однако Беларусь и Россия должны выйти на новый этап интеграции, заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко, выступая на открытии концерта по случаю Дня многонациональной России 8 июня в Минске.

По мнению дипломата, «большинство белорусов и россиян сегодня, наверное, сожалеют о распаде великого Советского Союза» и при иных обстоятельствах у этой страны, «наверное, могло бы получиться чуть лучше».

«Какое-то короткое время мы развивались своими путями: Россия — своим путем, Беларусь — своим, — сказал он. — Нам в Беларуси было сложнее — мы небольшие, немножко обделены ресурсами. Но тем не менее мы состоялись как государства. <…> Сейчас Россия ставит амбициозную задачу: реализовав 12 президентских программ, войти в пятерку ведущих стран мира по объему ВВП и другим показателям. Мы также ставим свои задачи».

«Сегодня мы переживаем новый этап единения России и Беларуси. Скоро мы будем праздновать 20-летие создания Союзного государства — 8 декабря. Мы прошли достаточно большой путь. <…> И, подводя итоги 20-летия совместного сотрудничества, теперь мы переживаем принципиальный этап, когда решаем двигаться дальше в рамках Союзного государства. Вместе с послом, правительствами наших стран мы решаем эту проблему, задачу. Непросто идет процесс, но мы же сегодня констатируем, что мы должны выйти на новый этап. Вместе мы сильнее», — добавил Семашко.

Главная цель интеграционных процессов, по словам белорусского посла в РФ, заключается в том, чтобы «народы Беларуси и России жили, чтобы дети и внуки не испытывали никаких проблем, жили полной жизнью, могли удовлетворить все свои потребности».

30 мая Александр Лукашенко указом наделил Семашко полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией и деятельности Беларуси в рамках Союзного государства. Согласно документу, он «будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией».

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».

22 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что от российской стороны получены документы с предложениями о дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

24 мая в подмосковных Горках состоялись переговоры премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Перед рабочими группами была поставлена задача четко обозначить различия в позициях Беларуси и России по интеграции.

Премьер-министры договорились провести следующую встречу в Минске во время II Европейских игр (21−30 июня). В ходе этих переговоров будет обсуждаться обновленная программа действий по интеграции в Союзном государстве.