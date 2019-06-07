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Интеграция без ведома народа: Нацбанки Беларуси и РФ обсуждают возможность введения единой валюты

08.06.2019 18:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты. А глава Минфина РФ Антон Силуанов в очередной раз подчеркнул: кредиты и компенсация за налоговый маневр Беларусь получит только после интеграции с РФ.

Как подчеркнул Орешкин во время проведения Петербургского международного экономического форума, конечное решение по единой валюте будут принимать президенты двух стран.

«Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — цитируют слова министра «Ведомости».

Глава российского Минфина Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума также рассказал, что Беларусь сможет рассчитывать на компенсацию по налоговому маневру или выделение нового кредита только после того, как страны интегрируются.

«Позиция, которую мы высказали Беларуси: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений», - отметил Силуанов.

Российский министр также добавил, что нельзя  «выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то, - все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции», -  пишет kommersant.ru.

Напомним, что ранее российская сторона неоднократно заявляла о том, что все возможные преференции, которые получала Беларусь на протяжении последних двух десятков лет, далее возможны лишь при условии более тесной интеграции. Белорусские  регулярно чиновники ездят в Москву на переговоры, рассматривают документы по интеграции, но белорусский народ до сих пор не знает, какие именно условия выставляет Россия Беларуси и какой будет интеграция двух стран.

Накануне российский президент опроверг информацию о возможном поглощении Беларуси., но напомнил, что есть план развития Союзного государства, однако многое из того, что написано в договоре о СГ, не сделано. 

В декабре 2018 года Дмитрий Медведев предложил Беларуси только два варианта интеграции в рамках Союзного государства. Один из них предполагает введение на территории Беларуси российского рубля, общей с РФ таможни и суда. Однако уже в марте Медведев отметил, что нет смысла сейчас рассуждать, где будет общий эмиссионный центр и как назвать белорусско-российскую валюту.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты.
 
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