ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калякина переизбрали главой оппозиционных коммунистов. Он руководит партией с 1994 года

08.06.2019 21:30 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Оппонентами Сергея Калякина были директор минского филиала Российского экономического университета Алексей Елисеев и инженер завода «Интеграл» Евгений Макаров.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По итогам голосования со значительным перевесом победил Калякин. За него проголосовали 79 делегатов, 40 — за Елисеева, 12 — за Макарова. На съезде также состоялись выборы заместителей председателя партии, членов центрального комитета и центральной ревизионной комиссии.

В работе съезда «Справедливого мира» приняло участие более 130 делегатов из всех регионов Беларуси.

«Дальнейшее отставание в уровне жизни будет иметь для Беларуси губительные последствия»

Беларусь в экономическом плане превратилась в аутсайдера мирового развития, заявил на съезде глава партии.

«Среднегодовые темпы прироста внутреннего валового продукта за последние восемь лет составляют чуть более 1%. Это в три раза хуже среднегодовых темпов роста мировой экономики. Отсутствие экономического роста отрицательно сказывается на финансовых возможностях страны. Сегодня суммарные доходы государства в пересчете на твердую валюту почти на треть меньше, чем были пять лет назад», — отметил Калякин.

По его словам, масштабные внешние заимствования, привлекаемые белорусскими властями для решения текущих проблем, привели к крайне высокой долговой нагрузке.

Власти не справились с решением задач экономического развития и проводят политику сдерживания роста доходов населения. «Этот вывод подтверждается фактом снижения удельного веса оплаты труда в ВВП с 49,4% в 2015 году до 46,9% в 2018 году», — сообщил он.

Калякин обратил внимание, что уровень жизни белорусов значительно ниже, чем в странах-соседях, за исключением Украины.

«Дальнейшее отставание в уровне жизни будет иметь для страны губительные последствия. Беларусь рискует стать малопривлекательной для вложения инвестиций, развития науки, технологий, инноваций. Значительно ускорится трудовая эмиграция квалифицированных кадров, что мы наблюдаем уже сегодня», — заявил докладчик.

Как указал Калякин, размер зарплат, пенсий и пособий является крайне недостаточным, что подтверждают данные официальной статистики. С 2015 года число людей, которые располагают среднедушевыми доходами ниже уровня минимального потребительского бюджета, выросло на 5,5%.

«В результате в текущем году почти треть жителей нашей страны не имеют возможности удовлетворять даже основные жизненные потребности. В абсолютных цифрах это свыше 2,6 млн человек», — отмечается в докладе.

«Действующее руководство не способно обеспечить устойчивое развитие страны. Более того, в республике доминируют общественные отношения, которые обеспечивают высокий уровень благополучия лишь для узурпировавшей власть верхушки бюрократии и тесно связанных с ней представителей крупного отечественного и зарубежного капитала», — резюмировал Калякин.

«Мы должны противодействовать призывам к выходу из Союзного государства»

Председатель партии левых также призвал противодействовать призывам к выходу из Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ.

«Необходимо разоблачать различные вымыслы и фальсификации о том, что реализация договора о создании Союзного государства угрожает суверенитету, независимости и территориальной целостности Беларуси», — заявил политик.

Партийный лидер призвал показывать на конкретных примерах пользу от реальной интеграции в рамках Союза Беларуси и России и участия страны в Евразийском экономическом союзе.

По его словам, данные призывы появляются под воздействием «информационной войны, которую ведут с Россией, с одной стороны, страны Запада, с другой стороны — белорусские власти».

«Аргументы, которыми оперируют отдельные товарищи для обоснования своего мнения по данным вопросам, даже в деталях совпадают с доводами, которые приводят идеологи БНФ, ОГП, движения „За Свободу“, а также позицией Госдепа США и правобуржуазных сил в Европейском союзе», — сообщил Калякин.

Кроме того, он упомянул позицию партии левых по языковому вопросу и выступил против «ликвидации конституционного равноправия белорусского и русского языков».

«Партия „Справедливый мир“ всегда считала, что государство должно создавать благоприятные условия для развития белорусской культуры и ее неотъемлемой части — белорусского языка. Однако мы против насильственного его насаждения и ликвидации существующего равноправия двух государственных языков», — отметил он.

«Власти активизировали работу с руководством оппозиционных структур, чтобы заключить с ними сделку»

По словам Калякина, данная работа велась с 2015 года. «Сегодня в режиме такого „партнерства“ с властью действует движение „Говори правду“. Есть основания полагать, что по аналогичному пути движется „Таварыства беларускай мовы“, возглавляемое Еленой Анисим и поддерживаемое частью руководства Партии БНФ», — сказал Калякин.

По мнению руководителя «Справедливого мира», белорусским властям это необходимо для создания иллюзии плюрализма и демократии при сохранении управляемости политическими субъектами.

«Частично эта задача уже решена. Федерация профсоюзов, общественные объединения „Белая Русь“, БРСМ, „Белорусский союз женщин“, а также ЛДПБ, КПБ, РПТС, Аграрная, Социально-спортивная партии уже длительное время являются демократической декорацией авторитарной власти. Есть только одно „но“: ни одну из этих структур нельзя представить в качестве оппозиционной, а без этого картина не выглядит убедительной», — добавил он.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» до 2009 года называлась Партия коммунистов Белорусская (ПКБ). Основана в 1991 году, в 1996 году часть членов ПКБ, которые поддерживали политику Александра Лукашенко, отделились и образовали Коммунистическую партию Беларуси (КПБ). Таким образом, в стране продолжительное время существовали две компартии: пропрезидентская КПБ и оппозиционная ПКБ. С 1994 года бессменным лидером оппозиционных коммунистов является Сергей Калякин.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппонентами Сергея Калякина были директор минского филиала Российского экономического университета Алексей Елисеев и инженер завода «Интеграл» Евгений Макаров.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Интеграция без ведома народа: Нацбанки Беларуси и РФ обсуждают возможность введения единой валюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика