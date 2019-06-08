Калякина переизбрали главой оппозиционных коммунистов. Он руководит партией с 1994 года

Источник материала: Tut.by

Оппонентами Сергея Калякина были директор минского филиала Российского экономического университета Алексей Елисеев и инженер завода «Интеграл» Евгений Макаров.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По итогам голосования со значительным перевесом победил Калякин. За него проголосовали 79 делегатов, 40 — за Елисеева, 12 — за Макарова. На съезде также состоялись выборы заместителей председателя партии, членов центрального комитета и центральной ревизионной комиссии.

В работе съезда «Справедливого мира» приняло участие более 130 делегатов из всех регионов Беларуси.

«Дальнейшее отставание в уровне жизни будет иметь для Беларуси губительные последствия»

Беларусь в экономическом плане превратилась в аутсайдера мирового развития, заявил на съезде глава партии.

«Среднегодовые темпы прироста внутреннего валового продукта за последние восемь лет составляют чуть более 1%. Это в три раза хуже среднегодовых темпов роста мировой экономики. Отсутствие экономического роста отрицательно сказывается на финансовых возможностях страны. Сегодня суммарные доходы государства в пересчете на твердую валюту почти на треть меньше, чем были пять лет назад», — отметил Калякин.

По его словам, масштабные внешние заимствования, привлекаемые белорусскими властями для решения текущих проблем, привели к крайне высокой долговой нагрузке.

Власти не справились с решением задач экономического развития и проводят политику сдерживания роста доходов населения. «Этот вывод подтверждается фактом снижения удельного веса оплаты труда в ВВП с 49,4% в 2015 году до 46,9% в 2018 году», — сообщил он.

Калякин обратил внимание, что уровень жизни белорусов значительно ниже, чем в странах-соседях, за исключением Украины.

«Дальнейшее отставание в уровне жизни будет иметь для страны губительные последствия. Беларусь рискует стать малопривлекательной для вложения инвестиций, развития науки, технологий, инноваций. Значительно ускорится трудовая эмиграция квалифицированных кадров, что мы наблюдаем уже сегодня», — заявил докладчик.

Как указал Калякин, размер зарплат, пенсий и пособий является крайне недостаточным, что подтверждают данные официальной статистики. С 2015 года число людей, которые располагают среднедушевыми доходами ниже уровня минимального потребительского бюджета, выросло на 5,5%.

«В результате в текущем году почти треть жителей нашей страны не имеют возможности удовлетворять даже основные жизненные потребности. В абсолютных цифрах это свыше 2,6 млн человек», — отмечается в докладе.

«Действующее руководство не способно обеспечить устойчивое развитие страны. Более того, в республике доминируют общественные отношения, которые обеспечивают высокий уровень благополучия лишь для узурпировавшей власть верхушки бюрократии и тесно связанных с ней представителей крупного отечественного и зарубежного капитала», — резюмировал Калякин.

«Мы должны противодействовать призывам к выходу из Союзного государства»

Председатель партии левых также призвал противодействовать призывам к выходу из Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ.

«Необходимо разоблачать различные вымыслы и фальсификации о том, что реализация договора о создании Союзного государства угрожает суверенитету, независимости и территориальной целостности Беларуси», — заявил политик.

Партийный лидер призвал показывать на конкретных примерах пользу от реальной интеграции в рамках Союза Беларуси и России и участия страны в Евразийском экономическом союзе.

По его словам, данные призывы появляются под воздействием «информационной войны, которую ведут с Россией, с одной стороны, страны Запада, с другой стороны — белорусские власти».

«Аргументы, которыми оперируют отдельные товарищи для обоснования своего мнения по данным вопросам, даже в деталях совпадают с доводами, которые приводят идеологи БНФ, ОГП, движения „За Свободу“, а также позицией Госдепа США и правобуржуазных сил в Европейском союзе», — сообщил Калякин.

Кроме того, он упомянул позицию партии левых по языковому вопросу и выступил против «ликвидации конституционного равноправия белорусского и русского языков».

«Партия „Справедливый мир“ всегда считала, что государство должно создавать благоприятные условия для развития белорусской культуры и ее неотъемлемой части — белорусского языка. Однако мы против насильственного его насаждения и ликвидации существующего равноправия двух государственных языков», — отметил он.

«Власти активизировали работу с руководством оппозиционных структур, чтобы заключить с ними сделку»

По словам Калякина, данная работа велась с 2015 года. «Сегодня в режиме такого „партнерства“ с властью действует движение „Говори правду“. Есть основания полагать, что по аналогичному пути движется „Таварыства беларускай мовы“, возглавляемое Еленой Анисим и поддерживаемое частью руководства Партии БНФ», — сказал Калякин.

По мнению руководителя «Справедливого мира», белорусским властям это необходимо для создания иллюзии плюрализма и демократии при сохранении управляемости политическими субъектами.

«Частично эта задача уже решена. Федерация профсоюзов, общественные объединения „Белая Русь“, БРСМ, „Белорусский союз женщин“, а также ЛДПБ, КПБ, РПТС, Аграрная, Социально-спортивная партии уже длительное время являются демократической декорацией авторитарной власти. Есть только одно „но“: ни одну из этих структур нельзя представить в качестве оппозиционной, а без этого картина не выглядит убедительной», — добавил он.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» до 2009 года называлась Партия коммунистов Белорусская (ПКБ). Основана в 1991 году, в 1996 году часть членов ПКБ, которые поддерживали политику Александра Лукашенко, отделились и образовали Коммунистическую партию Беларуси (КПБ). Таким образом, в стране продолжительное время существовали две компартии: пропрезидентская КПБ и оппозиционная ПКБ. С 1994 года бессменным лидером оппозиционных коммунистов является Сергей Калякин.