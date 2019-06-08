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Стоимость некоторых видов топлива снизится на 1 копейку сегодня на автозаправках Беларуси
09.06.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС на некоторые виды моторного топлива с 9 июня уменьшаются на 1 копейку», — отметили в «Белнефтехиме».
Цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составит 1,68 руб.
Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется и составляет 1, 58 руб.
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