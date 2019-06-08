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Elektromarkt уходит из торгового центра Akropolis в Вильнюсе
09.06.2019 09:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Закрывается магазин сети Elektromarkt в вильнюсском Akropolis (в прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн евро), сообщает
Директор компании GV Group, которая управляет магазинами сети Elektromarkt, Томас Чивилис указал, что такое решение было принято для дальнейшего роста интернет-продаж: «Мы также считаем, что оправдала себя наша стратегия по укреплению быстро растущего электронного магазина: уже несколько лет подряд мы фиксируем двойной рост оборота».
По его словам, другое прибыльное направление, которое сеть укрепляет, — оптовая торговля.
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Закрывается магазин сети Elektromarkt в вильнюсском Akropolis (в прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн евро), сообщает Verslo žinios.
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