ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Elektromarkt уходит из торгового центра Akropolis в Вильнюсе

09.06.2019 09:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Закрывается магазин сети Elektromarkt в вильнюсском Akropolis (в прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн евро), сообщает Verslo žinios.


Elektromarkt Vilniaus «Akropolyje»

Директор компании GV Group, которая управляет магазинами сети Elektromarkt, Томас Чивилис указал, что такое решение было принято для дальнейшего роста интернет-продаж: «Мы также считаем, что оправдала себя наша стратегия по укреплению быстро растущего электронного магазина: уже несколько лет подряд мы фиксируем двойной рост оборота».

По его словам, другое прибыльное направление, которое сеть укрепляет, — оптовая торговля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закрывается магазин сети Elektromarkt в вильнюсском Akropolis (в прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн евро), сообщает Verslo žinios.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Стоимость некоторых видов топлива снизится на 1 копейку сегодня на автозаправках Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика