Elektromarkt уходит из торгового центра Akropolis в Вильнюсе

Источник материала: Tut.by

Закрывается магазин сети Elektromarkt в вильнюсском Akropolis (в прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн евро), сообщает Verslo žinios .



Elektromarkt Vilniaus «Akropolyje»

Директор компании GV Group, которая управляет магазинами сети Elektromarkt, Томас Чивилис указал, что такое решение было принято для дальнейшего роста интернет-продаж: «Мы также считаем, что оправдала себя наша стратегия по укреплению быстро растущего электронного магазина: уже несколько лет подряд мы фиксируем двойной рост оборота».

По его словам, другое прибыльное направление, которое сеть укрепляет, — оптовая торговля.