Источник материала: БелТА

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортировка российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши частично возобновлена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе конценрна "Белнефтехим".

"По состоянию на 9 июня, белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. т загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу", - сообщили в "Белнефтехиме".

Как уточнили в концерне, проведенная работа позволила 8 июня в 21.00 получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции "Адамово". После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня.

По плану-графику движения нефти в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. т.

В "Белнефтехиме" также добавили, что транзитная транспортировка нефти в направлении Украины идет по графику.

Организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества. Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. "Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа", - отметили в "Белнефтехиме".

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Из-за ситуации с некачественной нефтью в "Дружбе" Польша 24 апреля на неопределенный срок прекратила ее транзит. Затем это сделала и Украина, позже она возобновила транспортировку нефти.-0-