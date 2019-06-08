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Реверсом в Россию через Беларусь ушло 450 тыс тонн «гярзного» сырья, чистая нефть уже в Польше

09.06.2019 11:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей. Как сообщил «Белнефтехим», на 9 июня реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она замещена нефтью, соответствующей стандартам.


Фото: Reuters

Проведенная работа позволила 8 июня 2019 г. в 21.00 получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции «Адамово».

После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года.

Согласно плану-графику движения нефти в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. тонн.

Транзитная транспортировка нефти в направлении Украины осуществляется по графику.

Организации концерна продолжают реализацию дорожной карты по замещению на территории Беларуси загрязненной хлорорганикой российской нефти. Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа.

Транзит российской нефти в Европу по экспортной магистрали «Дружба» был приостановлен месяц назад из-за попадания в нефтепровод большого объема загрязненного хлорорганикой сырья. Всего, по оценке «Белнефтехима», было загрязнено около 5 млн тонн нефти. На полное восстановление работы нефтепровода, по мнению белорусской стороны, необходимо до шести месяцев.

По данным источников Reuters, около 2 млн тонн загрязненной нефти оставалось в нефтепроводе на территории России, Беларуси и Украины. Еще около 1 млн тонн необходимо вывезти с территории Польши и Германии.

По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, РФ прокачает с территории Беларуси порядка 1 млн тонн «грязной» нефти, с территории Польши — в 4 раза меньше.

Таким образом, Беларусь может заработать на возврате некачественной нефти около 3 миллионов долларов.

 
 
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Как сообщил «Белнефтехим», реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она замещена нефтью, соответствующей стандартам.
 
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