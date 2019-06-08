Замминистра сельского хозяйства: Россельхознадзор нас немножко собрал в кулак

Источник материала: Tut.by

Рынок России был, есть и будет премиальным для белорусского АПК, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.



Фото: СТВ

«В последние встречи мы находим общий язык. С одной стороны, какая-то обида где-то в душе может таиться. С другой стороны, ты понимаешь, что отношения с Россельхознадзором дисциплинировали очень серьезно. Сейчас мы, может быть, даже чрезмерно подходим к лабораторному контролю, качеству нашей продукции. То есть немножко они нас собрали в кулак», — заявил Брыло.

Он подчеркнул, что сейчас идет между странами «неплохой диалог». «Я понимаю, что у нас часть предприятий закрытых, часть открывается, часть закрывается. Но, тем не менее, диалог идет. Слава богу, что перешел в спокойный, конструктивный диалог. В ближайшее время планируется визит нашего министра к министру сельского хозяйства Российской Федерации. Конечно, будем продолжать дальше диалог по поводу открытия наших предприятий».

Брыло также рассказал о недавнем аудите ветеринарного контроля европейскими специалистами. Инспекция затронула предприятия молочной отрасли, мясной и рыбной.

«В целом положительная оценка. Я хочу сказать, не кривя душой: они были удивлены, посещая наши предприятия. Помимо предприятий они еще смотрели сырьевые зоны, то есть они были у нас и на молочно-товарных фермах. Предварительно оценку они дали нам хорошую. Ждем пакет документов, уже официальный ответ от европейской миссии», — сказал замминистра.

Стратегическим направлением экспорта Игорь Брыло назвал Китай. «На высоком политическом уровне были решены вопросы вообще сертификации наших предприятий. Ни одна страна мира не прошла за 2 года — так быстро — сертификацию, как прошли наши предприятия. Мы сертифицировали все 54 молочных предприятия, два мясокомбината, пять крупнейших наших птицефабрик на предмет поставки», — рассказал замминистра.

За прошлый год Беларусь экспортировала сельхозпродукции в Китай на 82 млн долларов, что почти в четыре раза выше уровня 2017 года. За первые четыре месяца нынешнего года экспортировано продукции на 22 млн долларов, по итогам года экспорт может превысить 100 млн долларов.