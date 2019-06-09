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Загрязненная нефть в объеме 450 тысяч тонн вернулась в Россию
09.06.2019 22:51 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
По информации «Белнефтехима», нефть в трубопроводе «Дружба», загрязненная органическими хлоридами, заменена на качественную. По состоянию на 9 июня 450 тысяч тонн ее ушло в РФ.
Об этом
Нефть находилась в двух нитках трубопровода «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей. Таким образом, реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу.
Оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий.
В результате 8 июня в 21:00 на приграничной польской перекачивающей станции «Адамово» была получена чистая нефть.
В концерне принято решение возобновить транзитную транспортировку нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года.
Согласно дорожной карте по замещению нефти, в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. тонн. Транзитная транспортировка нефти в направлении Украины осуществляется по графику.
Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа.
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
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По информации «Белнефтехима», нефть в трубопроводе «Дружба», загрязненная органическими хлоридами, заменена на качественную. По состоянию на 9 июня 450 тысяч тонн...
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