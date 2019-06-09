ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загрязненная нефть в объеме 450 тысяч тонн вернулась в Россию

09.06.2019 22:51 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

По информации «Белнефтехима», нефть в трубопроводе «Дружба», загрязненная органическими хлоридами, заменена на качественную. По состоянию на 9 июня 450 тысяч тонн ее ушло в РФ.

Об этом сообщается на сайте концерна 9 июня.

Нефть находилась в двух нитках трубопровода «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей. Таким образом, реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу.

Оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий.

В результате 8 июня в 21:00 на приграничной польской перекачивающей станции «Адамово» была получена чистая нефть.

В концерне принято решение возобновить транзитную транспортировку нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года.

Согласно дорожной карте по замещению нефти, в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. тонн. Транзитная транспортировка нефти в направлении Украины осуществляется по графику.

Следующим этапом предусматривается вытеснение грязной нефти по третьей нитке трубопровода от Адамово до Мозыря. Этот этап завершится в первых числах июля. Затем будет очищена загрязненная нитка трубопровода от Мозыря до российской Унечи. Этап продлится до середины августа.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Нафтан» 7 июня сориентировал руководство белорусских нефтеперерабатывающих предприятий  решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти «исключительно в деловом ключе».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации «Белнефтехима», нефть в трубопроводе «Дружба», загрязненная органическими хлоридами, заменена на качественную. По состоянию на 9 июня 450 тысяч тонн...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Символизм и шаурма. С чем партия Зеленского идет на выборы в Раду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика