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Сотрудничество в ИТ и повышение статуса диппредставительства. Турчин и Янчевский съездили в Швейцарию

10.06.2019 06:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Реализация совместных белорусско-швейцарских проектов в сфере IT, инвестициях и промышленности обсуждалась во время визита в Швейцарию белорусской делегации во главе с первым вице-премьером Беларуси Александром Турчиным.


Фото: ПВТ. Слева направо: сопредседатель парламентской группы дружбы Швейцария- Беларусь Маргарет Кинер Неллен, директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский, председатель Национального совета Швейцарии Марина Кароббио Гушетти, первый вице-премьер Александр Турчин, руководитель рабочей группы Национального собрания  Беларусь по сотрудничеству с парламентом Швейцарской Конфедерации Михаил Орда, временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Во время визита состоялась встреча с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Мариной Кароббио Гушетти. Стороны отметили, что двусторонние отношения выходят на качественно новый уровень. Следствием этого стало решение швейцарской стороны о повышении статуса своего дипломатического представительства в Минске до уровня посольства.

Вопросы экономического сотрудничестваобсуждались в ходе переговоров с федеральным советником (министром), руководителем федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарской Конфедерации Ги Пармелином.

Швейцарская сторона дала высокую оценку развитию Парка высоких технологий и сферы IT Беларуси. Ги Пармелин предложил посвятить очередное заседание Белорусско-Швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству взаимодействию в области информационных технологий, цифровизации экономики, разработки и производства высокотехнологичной продукции.

В ходе беседы с президентом Швейцарского объединения предприятий малого и среднего бизнеса SGV/USAM, главой комиссии Национального совета по экономики и расходам Ж.-Ф.Римом швейцарская сторона выразила заинтересованность в широком использовании собственных периодических изданий для распространения информации о Беларуси и перспективных направлениях торгового и инвестиционного взаимодействия.

Направления развития отношений между деловыми кругами были также рассмотрены в ходе встречи с президентом Союза предприятий машиностроительной, электротехнической и металлургической отрасли SWISSMEM, вице-президентом Швейцарского межотраслевого промышленного объединения нанимателей Economiesuisse Хансом Хессом.

Александр Турчин отметил, что сейчас в Беларуси успешно работают более 100 предприятий со швейцарским капиталом, при этом у стран есть значительный потенциал для расширения этого сотрудничества.

 
Теги: Минск
 
 
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Реализация совместных белорусско-швейцарских проектов в сфере IT, инвестициях и промышленности обсуждалась во время визита в Швейцарию белорусской делегации...
 
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