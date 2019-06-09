Сотрудничество в ИТ и повышение статуса диппредставительства. Турчин и Янчевский съездили в Швейцарию

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Сотрудничество в ИТ и повышение статуса диппредставительства. Турчин и Янчевский съездили в Швейцарию
10.06.2019 06:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Реализация совместных белорусско-швейцарских проектов в сфере IT, инвестициях и промышленности обсуждалась во время визита в Швейцарию белорусской делегации во главе с первым вице-премьером Беларуси Александром Турчиным.
Во время визита состоялась встреча с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Мариной Кароббио Гушетти. Стороны отметили, что двусторонние отношения выходят на качественно новый уровень. Следствием этого стало решение швейцарской стороны о повышении статуса своего дипломатического представительства в Минске до уровня посольства.
Вопросы экономического сотрудничестваобсуждались в ходе переговоров с федеральным советником (министром), руководителем федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарской Конфедерации Ги Пармелином.
Швейцарская сторона дала высокую оценку развитию Парка высоких технологий и сферы IT Беларуси. Ги Пармелин предложил посвятить очередное заседание Белорусско-Швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству взаимодействию в области информационных технологий, цифровизации экономики, разработки и производства высокотехнологичной продукции.
В ходе беседы с президентом Швейцарского объединения предприятий малого и среднего бизнеса SGV/USAM, главой комиссии Национального совета по экономики и расходам Ж.-Ф.Римом швейцарская сторона выразила заинтересованность в широком использовании собственных периодических изданий для распространения информации о Беларуси и перспективных направлениях торгового и инвестиционного взаимодействия.
Направления развития отношений между деловыми кругами были также рассмотрены в ходе встречи с президентом Союза предприятий машиностроительной, электротехнической и металлургической отрасли SWISSMEM, вице-президентом Швейцарского межотраслевого промышленного объединения нанимателей Economiesuisse Хансом Хессом.
Александр Турчин отметил, что сейчас в Беларуси успешно работают более 100 предприятий со швейцарским капиталом, при этом у стран есть значительный потенциал для расширения этого сотрудничества.
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Сотрудничество в ИТ и повышение статуса диппредставительства. Турчин и Янчевский съездили в Швейцарию
Реализация совместных белорусско-швейцарских проектов в сфере IT, инвестициях и промышленности обсуждалась во время визита в Швейцарию белорусской делегации...
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