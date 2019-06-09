УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево. Цена «квадрата» — 1 270 и 1 208 рублей

Купить новую квартиру у государственного застройщика можно за 1 270, 37 рубля. Цена квадратного метра общей площади жилых помещений рассчитана без учета затрат на строительство внутриплощадочных сетей и с учетом прогнозных индексов. Первоначальный взнос – 20% от стоимости жилого помещения.

Строительство дома начато 18 марта 2019 года. Объект планируется к вводу в эксплуатацию 1 февраля 2020 года.