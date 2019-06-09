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УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево. Цена «квадрата» — 1 270 и 1 208 рублей
10.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартиры сдаются с полной отделкой, которая предусматривает: оклейку стен и потолков, покрытие пола линолеумом, покраску стен в санузлах.
Для заключения договоров долевого строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры:
— 63 однокомнатные;
— 31 двухкомнатная;
— 31 трехкомнатная;
— 1 четырехкомнатная квартира.
Строительство дома начато 18 марта 2019 года. Объект планируется к вводу в эксплуатацию 1 февраля 2020 года.
Жилой 9-этажный крупнопанельный 2-секционный дом № 15 по генплану серии М464М рассчитан на 80 квартир.
В каждой секции оборудован лифт грузоподъемностью 1000 кг, мусоропровод.
Жилые помещения сдаются с отделкой типовых потребительских качеств.
Для заключения договоров долевого строительства многодетным семьям предлагаются квартиры:
— 20 однокомнатных;
— 42 двухкомнатные;
— 18 трехкомнатных квартир.
Цена квадратного метра для заключения договоров долевого строительства без учета затрат на строительство внутриплощадочных сетей и с учетом прогнозных индексов составляет 1 208,26 рубля.
Строительство дома начато 18 февраля 2019 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 11 ноября текущего года. Первоначальный взнос — 10% от полной стоимости квартиры.
Напомним, что в начале февраля этого года в квартале застройки в доме № 21 по генплану на ул. Маршала Лосика
Фото: Павел Садовский
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УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево. Цена «квадрата» — 1 270 и 1 208 рублей
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