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УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево. Цена «квадрата» — 1 270 и 1 208 рублей

10.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево. Цена «квадрата» — 1 270 и 1 208 рублей

Жилой 16-этажный односекционный дом № 24 по генплану запроектирован из объемно-конструктивных планировочных модулей ОКПМ и рассчитан на 126 квартир. В нем оборудованы два лифта грузоподъемностью 630 и 400 кг.

УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево. Цена «квадрата» — 1 270 и 1 208 рублей

Квартиры сдаются с полной отделкой, которая предусматривает: оклейку стен и потолков, покрытие пола линолеумом, покраску стен в санузлах.

Для заключения договоров долевого строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры:

— 63 однокомнатные;

— 31 двухкомнатная;

— 31 трехкомнатная;

— 1 четырехкомнатная квартира.

УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево. Цена «квадрата» — 1 270 и 1 208 рублей

Купить новую квартиру у государственного застройщика можно за 1 270, 37 рубля. Цена квадратного метра общей площади жилых помещений рассчитана без учета затрат на строительство внутриплощадочных сетей и с учетом прогнозных индексов. Первоначальный взнос – 20% от стоимости жилого помещения.

Строительство дома начато 18 марта 2019 года. Объект планируется к вводу в эксплуатацию  1 февраля 2020 года.

УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево. Цена «квадрата» — 1 270 и 1 208 рублей

Жилой 9-этажный крупнопанельный 2-секционный дом № 15 по генплану серии М464М рассчитан на 80 квартир.

В каждой секции оборудован лифт грузоподъемностью 1000 кг, мусоропровод.

Жилые помещения сдаются с отделкой типовых потребительских качеств.

Для заключения договоров долевого строительства многодетным семьям предлагаются квартиры:

— 20 однокомнатных;

— 42 двухкомнатные;

— 18 трехкомнатных квартир.

Цена квадратного метра для заключения договоров долевого строительства без учета затрат на строительство внутриплощадочных сетей и с учетом прогнозных индексов составляет 1 208,26 рубля.

Строительство дома начато 18 февраля 2019 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 11 ноября текущего года. Первоначальный взнос — 10% от полной стоимости квартиры.

Напомним, что в начале февраля этого года в квартале застройки в доме № 21 по генплану на ул. Маршала Лосика предлагались квартиры гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. «Однушки» стоили 2 470 и 2 375 руб./кв.м, «двушки» — 2 430 руб./кв.м. Объект планируется к сдаче в октябре 2019 года.

УКС Фрунзенского района предложил очередникам квартиры в домах в Сухарево. Цена «квадрата» — 1 270 и 1 208 рублей
 
 
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УКС Фрунзенского района г. Минска предложил квартиры в домах № 24 и № 15 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева, микрорайон № 3, 2-я очередь...
 
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