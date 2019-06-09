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Брыло: Россельхзнадзор дисциплинировал Беларусь

10.06.2019 09:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В вопросе проблемных поставок белорусских продуктов в Россию отмечается положительная динамика, стороны находят общий язык.

Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло в интервью СТВ 9 июня.

«Сейчас идет, в принципе, неплохой диалог. Я понимаю, что у нас часть предприятий закрытых, часть открывается, часть закрывается. Но, тем не менее, диалог идет. Слава богу, что перешел в спокойный, конструктивный диалог», - сказал он.

По словам Брыло, планируется визит министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хатько в Россию, где пройдет встреча с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. Министры продолжат диалог по проблемным поставкам белорусского продовольствия в РФ.

Замглавы ведомства напомнил, что в мае представители Генерального директората по здравоохранению и безопасности продовольствия Европейской комиссии провели аудит белорусской системы контроля производства пищевых продуктов. Аудиторы побывали на предприятиях по производству мяса, молока, рыбы, в сырьевых зонах и положительно оценили их деятельность.

По словам замминистра, в ближайшее время в Минсельхозпроде ожидают официального пакета документов по итогам работы миссии. Все это идет Беларуси в плюс, служит очередным подтверждением качества ее товаров.

Беларусь также рассчитывает расширить свое присутствие на рынках Европы, получить европейские сертификаты. Он отметил успехи белорусских аграриев в Китае, который стал еще одним стратегическим партнером страны.

За 2 года сертификаты на поставки в КНР получили 54 молочных предприятия, два мясокомбината, пять крупнейших птицефабрик. В прошлом году экспорт сельхозпродукции в эту страну вырос в четыре раза до $82 млн к уровню 2017-го.

За январь-апрель 2019 года Беларусь поставила в КНР продукции на 22 млн долларов, при этом экспорт вырос на 152 %.

Напомним, в середине февраля Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции. Россельхознадзор неоднократно критиковал качество белорусской продукции ряда производителей и высказывал обеспокоенность «принявшими системный характер случаями поступления» в РФ из Беларуси некачественной продукции.

Ведомство также обвиняло Беларусь в реэкспорте санкционной продукции на территорию РФ.

 
 
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В вопросе проблемных поставок белорусских продуктов в Россию отмечается положительная динамика, стороны находят общий язык.
 
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